Il Bosco delle Querce insignito del Marchio di Patrimonio europeo

Il Bosco delle Querce di Seveso e Meda è stato insignito ufficialmente del riconoscimento di Marchio del Patrimonio europeo. Il parco naturale regionale nato dopo il disastro diossina di cinquant’anni fa, ha ricevuto il prestigioso EHL – European Heritage Label, attribuito dalla Commissione europea ai luoghi che hanno svolto un ruolo significativo nella storia, nella cultura e nel processo di integrazione dell’Unione europea.

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La consegna è avvenuta nel corso di una cerimonia di premiazione, a Bruxelles, a cui ha partecipato la sindaca Alessia Borroni insieme all’assessora regionale alla Cultura, Francesca Caruso, accompagnata da una delegazione di Regione Lombardia. Al Bosco delle Querce è stato riconosciuto un eccezionale valore simbolico per la capacità di trasformare la memoria dell’incidente del 1976 in un percorso condiviso di responsabilità, rigenerazione ambientale e impegno civico.

“Ricevere questo riconoscimento rappresenta un punto di svolta storico per Seveso e per i suoi cittadini – ha dichiarato la sindaca Alessia Borroni – In Belgio ho percepito tanta curiosità per capire quali siano state le motivazioni che hanno indotto a premiare un parco naturale, il primo in Europa a ricevere questo riconoscimento. Come sevesini e come lombardi siamo orgogliosi perché tutto il lavoro svolto in questi 50 anni è stato universalmente riconosciuto. Qui c’è stata una evoluzione positiva, da una tragedia ambientale, grazie agli sforzi degli abitanti che qui sono rimasti e hanno avuto la forza di reagire, è nato un luogo dagli alti significati culturali, sociali e naturali, scrigno di biodiversità”.

Alla cerimonia è intervenuto anche il Commissario europeo per l’equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport, Glenn Micallef.