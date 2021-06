"Costituito il Consiglio di Amministrazione di “Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A”, la società che dovrà occuparsi della realizzazione materiale delle infrastrutture che assicureranno la piena sostenibilità delle Olimpiadi invernali di “Milano-Cortina 2026”.

Il brianzolo Enrico Brambilla nominato Presidente del collegio sindacale di Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026

A comunicarlo è Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese della Brianza e Capogruppo PD in Commissione Finanze alla Camera che ha espresso soddisfazione per la nomina del brianzolo Enrico Brambilla a Presidente del Collegio sindacale della società. Brambilla, lo ricordiamo, è stato in passato sindaco di Vimercate e attualmente è segretario di Apa Confartigianato.

“Dopo un’insistente attività di pressing, fatta di interrogazioni, solleciti al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e un po’ di sano dibattito, oggi finalmente vede la luce il CdA per le Olimpiadi invernali 2026 - ha aggiunto Fragomeli. Alla Presidente Veronica Vecchi, all’AD Luigi Valerio Sant’Andrea e agli altri componenti, vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro”.