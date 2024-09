"Il brugo torna in Brughiera", al via a Meda la Settimana della natura

Al via la «Settimana della natura in citta». Il Wwf Insubria, in collaborazione con il Comitato per il Parco regionale delle Groane e della Brughiera e con il patrocinio del Comune di Meda, organizza una serie di iniziative legate all’evento promosso dal Wwf Italia Urban Nature 2024 - La natura in città.

Il brugo torna in Brughiera

Si terranno incontri con i ragazzi di tutte le 110 classi delle scuole medesi per presentare il «brugo» e il Parco della Brughiera e spiegare l’importanza della natura in città, dando appuntamento all’evento del pomeriggio di sabato 28 settembre. A partire dalle 14 verrà organizzato il tavolo informativo «Il brugo torna in Brughiera» con la distribuzione delle piantine di brugo nel gazebo allestito all’angolo tra via Indipendenza e via Pace, vicino alla stazione delle Ferrovie Nord. Il Comune di Meda donerà a ognuna delle classi di tutti gli istituti scolastici della città una pianta di brugo, l’erica che ha dato il nome alla Brughiera.

Cento piantine di brugo nella Valle dei mulini

«La settimana della natura in città si concluderà con l’allestimento di un “vialetto fruizionale” con la messa a dimora di 100 piantine di brugo all’interno dell’area di forestazione Wwf del Parco della Valle dei Mulini», spiega Gianni Del Pero, presidente del Wwf Insubria.

Cos'è Urban Nature

«Urban Nature», manifestazione nazionale dedicata alla natura urbana, raggiunge quest’anno la sua ottava edizione e si svolgerà sabato 28 e domenica 29 settembre. Il Wwf Italia lancia un appello a tutte le associazioni e realtà civiche del Paese affinché dedichino un evento all’importanza del verde urbano per il benessere dei cittadini. L’obiettivo di «Urban Nature» è trasformarsi sempre più in un festival urbano diffuso, coinvolgendo capillarmente tutto il territorio nazionale, in particolare nei capoluoghi di regione e provincia. Questa edizione intende sensibilizzare gli abitanti delle città italiane sul valore della natura urbana e promuovere una nuova concezione della pianificazione degli spazi urbani. E’ fondamentale riconoscere il ruolo centrale degli ecosistemi e delle reti ecologiche e incoraggiare azioni virtuose da parte di Amministrazioni, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e aumentare la biodiversità negli ambienti urbani, migliorando così la salute e la sicurezza delle comunità.