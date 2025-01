Il buon esempio della comunità islamica: ripulite le strade da rifiuti e fuochi d'artificio

Una straordinaria dimostrazione di senso civico e ancor più di appartenenza alla comunità. Bella iniziativa quella promossa dal Centro culturale islamico di Carnate che nei giorni immediatamente successivi a Capodanno ha pensato bene di fare quello che molti altri hanno invece ignorato: ripulire il piazzale della Stazione e le vie limitrofe dai rifiuti.

In particolare i fedeli musulmani, con pettorine, guanti e ramazze, hanno rimosso tutti i detriti provenienti dai festeggiamenti del nuovo anno, specialmente i residui di botti, petardi e fuochi d’artificio. Tutta immondizia che stava deturpando il quartiere e lo scalo ferroviario a seguito dei festeggiamenti dell'ultimo dell'anno.

Una bellissima iniziativa confermata anche dalle parole del responsabile dell'associazione, Reda Afify:

"L’iniziativa non era pianificata, ma quando siamo arrivati al Centro abbiamo notato le condizioni in cui si trovavano le strade, il centro e la zona della Stazione. Così abbiamo deciso di intervenire. Come ha detto uno dei nostri soci, non è stato un favore che abbiamo fatto alla comunità, ma è il nostro dovere. Tutti siamo responsabili e dobbiamo assumerci la nostra responsabilità. Anche di tenere pulito il nostro bel paese".