Il bus della gita bloccato dalle fioriere

Alunni del Paola di Rosa hanno aspettato invano il pullman per la gita, bloccato dalle nuove fioriere di piazza Conciliazione. Le nuove fioriere, posizionate poco prima della scadenza della Giunta Corti in piazza Conciliazione, si sono rivelate un vero ostacolo. Problema che si è manifestato a scapito dei bambini del Paola Di Rosa. Settimana scorsa le suore dell’istituto hanno contattato il Comune per segnalare i disagi creati dalle nuove installazioni floreali. I grossi vasi hanno bloccato un pullman che, proveniente da piazza Conciliazione, doveva raggiungere il collegio in via San Pietro. Un percorso che è sempre stato utilizzato.

Le fioriere, però, hanno ostacolato le manovre degli autisti e il passaggio del pullman che doveva caricare dei bambini per una gita organizzata dal Collegio ma è rimasto bloccato, costringendo così le suore a contattare la Polizia Locale e le autorità comunali, perché il pullman non poteva arrivare in via San Pietro. Alla fine gli alunni sono stati accompagnati a piedi nel punto in cui si era fermato il bus. La situazione è stata al momento risolta, ma il problema rimane.