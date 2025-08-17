Il «Cà vera» chiude per ferie e da settembre tante novità

Terza età

Il centro anziani riaprirà dal 25 agosto con corsi e laboratori

Il centro anziani di via Addolorata a Giussano va in ferie per qualche settimana, ma da settembre tante novità per i soci.

Festa di chiusura con un'anguriata

Anguriata di fine stagione al centro «Cà vera» di via Addolorata, ultimo appuntamento di incontro per gli anziani della città prima della chiusura estiva. Il neo presidente Roberto Mietto ha salutato i soci del centro con un momento di golosità e freschezza, che annuncia l’inizio delle vacanze.

Si riaprirà con tante novità

La struttura riaprirà infatti dal 25 agosto e la ripartenza sarà ricca di tante novità. «Accanto a tutte le nostre solite iniziative abbiamo deciso di ripristinare dal 24 settembre il corso di ginnastica dolce, che si svolgerà qui in sede, tutti mercoledì e venerdì, dalle 15 alle 16 - ha spiegato - le lezioni si svolgeranno in collaborazione con la Virtus Giussano che si è resa disponibile ad organizzare il corso. Dopo il Covid l’attività sportiva in sede era stata sospesa e ora, finalmente si ricomincia. Le iscrizioni partiranno subito dopo la pausa estiva».

Ginnastica dolce e attività culturali

Oltre alla ginnastica dolce, da settembre ci saranno anche nuove attività ricreative e culturali.

«Il martedì e giovedì, sempre nel pomeriggio, terremo dei laboratori artistici; anche questi erano stati sospesi e ora abbiamo voluto rintrodurli per allargare sempre più la nostra fascia di pubblico».

L'invito del presidente

Il centro Cà vera ha all’attivo più di 200 soci e quotidianamente in via Addolorata una cinquantina di anziani si ritrovano per passare pomeriggi in compagnia.