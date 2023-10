Il Cai di Desio celebra il 50° anniversario della spedizione italiana all’Everest

“Everest 1973” è il docu-film che verrà proiettato nella serata organizzata dal Cai di Desio in occasione del 50° anniversario della spedizione italiana all’Everest, venerdì 27 ottobre.

Alla serata sarà presente anche Maurizio Allione

Una serata per celebrare il 50° compleanno della spedizione italiana all’Everest. Venerdì 27 ottobre, alle 21, la sezione desiana del Cai proietterà il docu-film intitolato “Everest 1973”. L’iniziativa si svolgerà in sala Mazzotti nella sede della ProDesio-Acli in via Garibaldi 81. Sarà inoltre presente Maurizio Allione, segretario personale di Guido Monzino che 50 anni fa diresse la spedizione sul monte più alto del mondo.

La spedizione italiana all’Everest

Classe 1928, il milanese Guido Monzino è stato un alpinista ed esploratore italiano che divenne famoso per le sue 21 spedizioni in tutto il mondo e soprattutto per aver organizzato la prima spedizione italiana all’Everest nel 1973. Il docu-film che verrà proiettato nella serata a cura del Cai di Desio, che racconterà proprio di questa straordinaria impresa diretta da Monzino.