Il calcio che nasce dalle donne: una serata con il Real Meda

Il calcio che nasce dalle donne. Una serata a Meda per parlare del ruolo delle donne nello sport.

Il calcio che nasce delle donne

FB.Pink apre le porte oltre il Real Meda. Giovedì 27 aprile alle 21 nella sala civica Radio del Comune di Meda si terrà una serata informativa in cui le Black Panthers racconteranno l’esperienza, tutta gestita al femminile, di cui sono state protagoniste in questa stagione calcistica.

Le differenze di genere nello sport

Supportate dallo staff medico-scientifico verranno evidenziate le differenze di “genere” che influenzano gli aspetti gestionali nelle attività sportive. Partendo da una differenza anatomica, che passa anche da un maggiore rischio di certe tipologie di infortuni, all’influenza ormonale nella risposta muscolare e immunitaria e nelle capacità cardiopolmonari, per finire con la nutraceutica, che fornisce un apporto equilibrato di nutrienti come supporto all’alimentazione per il mantenimento o il ritorno agli equilibri fisiologici.

Le donne hanno molto da dire anche nello sport

Sarà il punto di partenza per nuovi sviluppi nella prossima stagione e per un confronto con le società sportive femminili, in cui la donna, atleta, sia punto di forza e innovazione. Le donne nello sport, a tutti i livelli e in tutte le discipline, hanno ancora molto da dire. Il nostro impegno deve essere quello di dar loro la voce che meritano.

(La foto in evidenza è di Giada Morena dell'ufficio stampa del Real Meda).