Il calendario del Monza con il Giornale di Monza e il Giornale di Vimercate

Da questa settimana e fino al 16 gennaio il calendario del Monza è in vendita abbinata al Giornale di Monza e al Giornale di Vimercate

Il calendario da collezione

Di calendari ce ne sono stati (e ce ne saranno) tanti, ma questa volta ha un significato del tutto particolare perché rappresenta una prima volta, una dolcissima prima volta per tutti i tifosi (ma anche i semplici simpatizzanti) del Monza: il calendario della Serie A. In pratica un pezzo da collezione.

Dal numero in edicola oggi, martedì 13 dicembre, e fino al 16 gennaio 2023 abbinato al Giornale di Vimercate e al Giornale di Monza ci sarà il calendario ufficiale 2023 del Calcio Monza: dal capitano Matteo Pessina a Nicolò Rovella, da Carlos Augusto a Christian Gytkjær, da Stefano Sensi a mister Raffaele Palladino. Fino, naturalmente, all’amministratore delegato Adriano Galliani e al patron Silvio Berlusconi. Tutti ci hanno messo la faccia per trascorrere un 2023 insieme ai propri tifosi. Ai quali la società ha riservato un regalo, rendendoli protagonisti dell’annuario.

La vendita in abbinata al giornale

Grazie a una sinergia tra la società biancorossa e il Gruppo editoriale Netweek, il calendario ufficiale del Monza sarà abbinato al Giornale di Monza e al Giornale di Vimercate per oltre un mese a 11,90 euro più il prezzo di copertina del settimanale: insomma 13,90 euro. Ma per chi volesse «solo» il giornale, può comprarlo spendendo 2 euro. Certo, sarebbe un peccato perdere il calendario da collezione.