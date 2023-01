Diffuso dall'Amministrazione comunale di Vimercate il calendario delle potature e delle piantumazioni in programma in città nel 2023.

Il calendario delle potature e delle nuove piantumazioni a Vimercate

Riprendono dunque i lavori dell’appalto per la gestione e manutenzione del verde, un servizio importante, sia per la sicurezza dei cittadini che per il decoro urbano e la promozione turistica.

Per le potature straordinarie il calendario dei lavori prevede, come primi interventi, la potatura di 4 alberi in via Banfi e due nel parcheggio di via Rota 30.

Si passerà poi alla potatura in via Brianza, via Chiesa e a seguire in piazzale Martiri Vimercatesi.

Per l’appalto di manutenzione ordinaria, che ricordiamo è stato aggiudicato nel 2021 alla società Malegori s.r.l., si proseguirà in primavera con la sostituzione di 100 alberi che andranno a sostituire quelli morti con la siccità dello scorso anno e quelli abbattuti negli anni precedenti.

Prima saranno rimossi gli alberi secchi per poi provvedere alla sostituzione con piante autoctone come pyrus, aceri e liquidambar.

Le vie interessate dalle nuove piantumazioni sono: via Duca degli Abruzzi, via Cadorna, via Del Molinetto, via Mascagni e via Terraggio Pace. In via Terraggio Pace le piante in prossimità dell’area di sosta saranno sostituite con degli arbusti.

"Una priorità per l'Amministrazione"

“La cura del verde si conferma una priorità per l'Amministrazione Comunale, la manutenzione programmata delle potature e la piantumazione dei nuovi alberi sono i migliori alleati nella lotta al cambiamento climatico e nell'abbattimento delle polveri sottili” ha commentato Sergio Frigerio Assessore alla Cura della Città di Vimercate. “Anche per la disinfestazione abbiamo studiato un piano più incisivo e programmato che permetta di garantire interventi che assicurino un miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini”.

A febbraio nuovo appalto per il servizio di disinfestazione

Novità dunque anche per l’appalto del servizio di disinfestazione che in queste settimane è in fase di definizione. Rispetto al precedente appalto, spiega l'Amministrazione comunale, sarà previsto un aumento degli interventi di disinfestazione larvicida programmata dell’intero territorio comunale e adulticida puntuale specifica contro la proliferazione delle

zanzare.

Gli interventi saliranno a 12 concentrati tra l’inizio della primavera e l’autunno inoltrato. L’appalto avrà durata biennale e si occuperà anche dei servizi di sanificazione e disinfestazione sul territorio comunale e in edifici ed aree pubbliche di circa 20 stabili di proprietà comunale (indicativamente 13 scuole comunali, Palazzo Comunale, museo Must, Villa Sottocasa, bocciodromo).

Servizi che saranno programmati o su specifica richiesta; si procederà inoltre al monitoraggio contro la proliferazione di roditori indesiderati.

In programma anche la disinfestazione straordinaria di infestazioni legate alla presenza di insetti quali blatte, scarafaggi, vespe e calabroni, e da processionaria del pino, negli stabili comunali e nelle aree verdi comunali.