Il campanile perde i pezzi, l'appello del parroco

Probabilmente anche la pioggia battente del fine settimana ci ha messo del suo contribuendo al distacco. Quel che è certo è che solo il caso ha voluto che quanto accaduto domenica scorsa, 4 dicembre, a Vimercate non abbia avuto conseguenze per le persone.

Nel pomeriggio una pietra di alcuni chili si è staccata dal campanile della chiesa parrocchiale di Santo Stefano precipitando nell'omonima piazza.

Fortunatamente in quel momento nessuno stava passando. Poco dopo sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale, che hanno provveduto a delimitare l’area con un nastro per impedire il passaggio delle persone.

Immediatamente allertato anche il responsabile della Comunità pastorale, don Mirko Bellora, che ha percorso i pochi metri che separano la casa canonica dalla chiesa per rendersi conto di persona di quanto accaduto.

"Mercoledì verrà una ditta con un’autoscala sufficientemente lunga per poter raggiungere la cima del campanile, a 40 metri di altezza - ha spiegato il sacerdote - Dobbiamo capire cosa è successo e mettere il campanile in sicurezza anche perché in quel punto solitamente il venerdì ci sono le bancarelle del mercato. Inoltre, nel mese di dicembre sono previsti anche altri eventi natalizi".