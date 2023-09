Il campione e star della tv Gaggi Yatarov inaugura la nuova area calisthenics di Concorezzo. Tantissimi i giovani presenti al taglio del nastro della struttura di via Zincone. Presenti anche il sindaco Mauro Capitanio e l'assessore alle Politiche giovanili Gabriele Borgonovo.

Inaugurazione e "trucchi" del mestiere

Si è tenuta sabato pomeriggio l'inaugurazione della nuova area calisthenics di via Zincone. La struttura è stata fortemente voluta dall'Amministrazione comunale, che ha investito circa 37.000 euro (di cui 13.200 euro di fondi regionali) per l’acquisto dell’attrezzatura e per i lavori di predisposizione della platea e della superficie antitrauma in capo al Comune. La nuova area fitness è composta da quattro macchinari per fare attività fisica: una leg press machine, una struttura per l’esercizio a corpo libero, una chest press/lat machine e un attrezzo per hand bike con thai chi spinner. Ospite d'onore dell'inaugurazione è stato Gaggy Yatarov, campione italiano di calisthenics e protagonista in televisione con le sue acrobazie. L'atleta, infatti, ha dapprima ammaliato i giudici di "Italia's Got Talent", quindi si è ripetuto con quelli di "Tu si que vales", raggiungendo anche la finale del programma.

"Per me è sempre un grande piacere poter presenziare a giornate come questa - ha spiegato Gaggy - Sono contento che il calisthenics stia sempre prendendo più piede. E' uno sport che possono praticare tutti, ovviamente in base alle proprie capacità".

Nel corso dell'evento il campione ha incontrato alcuni suoi giovani fans, dando loro importanti insegnamenti sull'utilizzo dei macchinari presenti in via Zincone.

"Grande attenzione allo sport"

A tagliare il nastro della nuova area in compagnia di Yatarov erano presenti il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio e l'assessore alle Politiche giovanili Gabriele Borgonovo, che hanno sottolineato la grande attenzione rivolta allo sport e ai giovani da parte dell'attuale Amministrazione comunale.

"La nuova area fitness che inauguriamo in via Zincone rappresenta una risposta alle tante richieste in questo ambito che ci sono arrivate dai ragazzi di Concorezzo - ha spiegato il primo cittadino concorezzese - La presenza di Gaggi vuole proprio essere un modo per comunicare al meglio questa nuova opportunità per gli sportivi. La nuova area fitness si somma alle altre iniziative in ambito sportivo su cui la Giunta ha lavorato in questi anni come ad esempio il nuovo campo da basket al parco Scaccabarozzi, la riqualificazione della pista di atletica e di pattinaggio. Un doveroso ringraziamento a Regione Lombardia per il contributo che ci ha permesso di realizzare quest'area". "La nuova area fitness non ha solo una valenza sportiva - ha sottolineato l'assessore Borgonovo, che ha realizzato anche qualche piegamento sugli attrezzi con l'assistenza di Gaggy - Dare la possibilità ai ragazzi di poter accedere gratuitamente a un’area attrezzata di qualità significa dare loro l’opportunità di ritrovarsi all’aria aperta con obiettivi sani e di socializzazione. Un doveroso ringraziamento agli uffici comunali e al Casc per la collaborazione prestata nell'evento".