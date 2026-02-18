Il campione italiano di Intelligenza artificiale premiato in Regione.

Riconoscimento in Regione per Fabio

Riconoscimento importante per Fabio Cigaina, 16 anni, di Vimercate, studente del Liceo Banfi e recente vincitore, come raccontato qualche settimana fa da nostra giornale, delle Olimpiadi scolastiche di Intelligenza artificiale.

«Complimenti a Fabio, campione italiano di Intelligenza artificiale, orgoglio della Brianza e della Lombardia», si legge in una nota della Regione diffusa la scorsa settimana.

Accolto dal consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta

“Un ragazzo di 16 anni che studia in Brianza e ha coltivato con impegno e passione le proprie competenze, anche da autodidatta, è oggi il campione italiano di Intelligenza artificiale, questo è motivo di grande orgoglio per la Brianza e per tutta la Lombardia – ha dichiarato Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Lombardia, che al Pirellone ha incontrato il giovane vimercatese – Fabio rappresenta uno dei volti migliori della gioventù brianzola: studio, passione, impegno personale e capacità di mettersi in gioco. Ha coltivato questa competenza con dedizione, approfondendo strumenti complessi e dimostrando che i nostri giovani, se messi nelle condizioni giuste, possono competere ai massimi livelli. Da parte mia e da tutta la regione un in bocca al lupo a Fabio per la prossima gara internazionale”.

Presto ai campionati internazionali a Lubiana

Il successo nazionale consentirà infatti al giovane vimercatese di partecipare alle selezioni internazionali in programma a Lubiana.

“La Lega è al lavoro per un progetto dedicato all’applicazione e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale in Lombardia con l’obiettivo di tracciare una strada chiara sia per i processi gestionali della pubblica amministrazione sia per prevenire utilizzi impropri – ha aggiunto Corbetta – Vogliamo indirizzare l’uso dell’IA in settori strategici come la sanità, la formazione e gli indirizzi scolastici, sostenendo anche incubatori di start up innovative per i giovani talenti e fare da apripista a livello nazionale”.