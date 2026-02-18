Scuola

Il campione italiano di Intelligenza artificiale premiato in Regione

Fabio Cigaina, studente del liceo Banfi, accolto dal consigliere regionale Alessandro Corbetta.

Il campione italiano di Intelligenza artificiale premiato in Regione

Vimercate · 18/02/2026 alle 08:12

di

Il campione italiano di Intelligenza artificiale premiato in Regione.

Riconoscimento in Regione per Fabio

Riconoscimento importante per Fabio Cigaina, 16 anni, di Vimercate, studente del Liceo Banfi e recente vincitore, come raccontato qualche settimana fa da nostra giornale, delle Olimpiadi scolastiche di Intelligenza artificiale.

«Complimenti a Fabio, campione italiano di Intelligenza artificiale, orgoglio della Brianza e della Lombardia», si legge in una nota della Regione diffusa la scorsa settimana.

Accolto dal consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta

Fabio Cigaina con il consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta

“Un ragazzo di 16 anni che studia in Brianza e ha coltivato con impegno e passione le proprie competenze, anche da autodidatta, è oggi il campione italiano di Intelligenza artificiale, questo è motivo di grande orgoglio per la Brianza e per tutta la Lombardia – ha dichiarato Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Lombardia, che al Pirellone ha incontrato il giovane vimercatese – Fabio rappresenta uno dei volti migliori della gioventù brianzola: studio, passione, impegno personale e capacità di mettersi in gioco. Ha coltivato questa competenza con dedizione, approfondendo strumenti complessi e dimostrando che i nostri giovani, se messi nelle condizioni giuste, possono competere ai massimi livelli. Da parte mia e da tutta la regione un in bocca al lupo a Fabio per la prossima gara internazionale”.

Presto ai campionati internazionali a Lubiana

Il successo nazionale consentirà infatti al giovane vimercatese di partecipare alle selezioni internazionali in programma a Lubiana.

“La Lega è al lavoro per un progetto dedicato all’applicazione e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale in Lombardia con l’obiettivo di tracciare una strada chiara sia per i processi gestionali della pubblica amministrazione sia per prevenire utilizzi impropri – ha aggiunto Corbetta – Vogliamo indirizzare l’uso dell’IA in settori strategici come la sanità, la formazione e gli indirizzi scolastici, sostenendo anche incubatori di start up innovative per i giovani talenti e fare da apripista a livello nazionale”.

Tu cosa ne pensi?