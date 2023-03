Il campus sportivo di Bellusco si arricchisce di una nuova area fitness

Anche Bellusco ha la sua area fitness a cielo aperto per praticare sport all'aria aperta. I nuovi macchinari, acquistati grazie al contributo di Regione Lombardia, sono stati inaugurati sabato 25 marzo 2023 nel campus sportivo di via Pascoli.

Una decina di macchinari, cui si aggiunge una zona dedicata agli esercizi da svolgere a corpo libero. Il campus sportivo di Bellusco si impreziosisce di una nuova area, inaugurata ufficialmente nella giornata di ieri, sabato 25 marzo. Gli attrezzi, acquistati grazie al contributo di Regione Lombardia, sono stati affidati alla Polisportiva Bellusco, e più nello specifico alle sapienti mani di Roberto Lombardo e del suo team.

"Da qualche mese abbiamo la fortuna di avere all'interno della nostra società Roberto Lombardo, responsabile della Hard Focus Fitness - spiega Franco Stucchi della Polisportiva Bellusco - Grazie a lui abbiamo potuto organizzare diversi corsi nelle nostre palestre e ora possiamo affidargli anche questo spazio. Grazie alla sua esperienza potrà dare consigli a tutti i fruitori dei macchinari, in modo che quest'ultimi vengano sfruttati al meglio. La nostra è una realtà importante, che può contare su centinaia di iscritti. Purtroppo quando finisce la scuola e si chiudono i campionati tanti ragazzi rimangono senza possibilità di fare sport. Con questa nuova area ci sarà ancora una maggiore possibilità di far vivere al meglio gli spazi aperti del paese".

Ogni martedì, dalle 18 alle 19, Roberto Lombardo sarà presente nell'area fitness e sarà a disposizione di tutte le persone che vorranno scoprire i "segreti" dei vari macchinari. Proprio Lombardo, in compagnia di alcuni membri del suo team, durante l'inaugurazione dell'area ha illustrato il corretto utilizzo degli strumenti.

"Ogni macchinario comunque è dotato di QrCode - ha spiegato insieme all'assessore allo Sport del Comune di Bellusco Maria Benvenuti - Basterà inquadrarlo con lo smartphone per avere una spiegazione su come utilizzarlo".

Presente al taglio del nastro anche il sindaco di Bellusco Mauro Colombo, affiancato da diversi membri della Giunta. Il primo cittadino belluschese ha sottolineato l'importanza della nuova area allestita all'interno del campus di via Pascoli.

"Diversi mesi fa abbiamo iniziato un discorso importante, legato alla possibilità di praticare sport all'aria aperta - ha commentato Colombo - Prima abbiamo inaugurato il campo polifunzionale da pallacanestro e pallavolo, oggi siamo qui per tagliare il nastro a questa nuova area fitness. Siamo davvero molto soddisfatti, il nostro campus continua a crescere ed è sempre molto frequentato, anche perché si trova proprio al centro del paese. Come Amministrazione comunale non possiamo che ringraziare Regione Lombardia per il contributo di 40.000 euro, la Polisportiva Bellusco per l'impegno costante e l'Anci per l'aiuto offerto nell'intercettare i vari bandi".