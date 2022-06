La palestra del centro sportivo di Sulbiate temporaneamente chiusa dopo che martedì 31 maggio un canestro dell'impianto di basket ha ceduto cadendo a terra.

Il canestro cede e cade a terra. Palestra chiusa a Sulbiate

Lo ha deciso l'Amministrazione comunale che ha subito firmato un'ordinanza di chiusura della struttura e conseguente sospensione di tutte le attività che vi si svolgono all'interno.

"Appena giunta la segnalazione l’Ufficio Tecnico ed il vicesindaco sono accorsi sul luogo - ha fatto sapere il Comune tramite un comunicato stampa. Verificato che non vi sono stati danni alle persone, si è provveduto a constatare l’accaduto circoscrivendo l’area interessata per impedirne l’accesso. E’ stata quindi contattata la ditta costruttrice dell’impianto nel 2013 con la quale è stato eseguito un ulteriore sopralluogo più dettagliato, ispezionando l’impianto e indagando le possibili cause dell’accaduto".

Al momento dunque l’accesso al campo da gioco della palestra comunale risulta essere interdetto per tutti fino a nuova comunicazione. Al contempo risultano sospese tutte le attività sportive e non che avrebbero dovuto svolgersi all’interno della suddetta struttura, questo per permettere ai tecnici incaricati di svolgere al meglio le indagini di verifica.

Indagini e sopralluoghi in corso

Indagini di verifica che ieri sono proseguite con un sopralluogo effettuato dall'ingegnere incaricato dal comune e che ora fornirà una relazione su quanto accaduto e le future azioni da porre in essere. Proseguiranno inoltre altri specifici sopralluoghi con i tecnici della ditta costruttrice e coi periti incaricati.

"Si sottolinea inoltre che il 4 maggio 2022 è stata effettuata una consueta ispezione da parte ASL - si legge ancora nella nota dell'Amministrazione comunale. Sono state ispezionate le strutture della scuola e del centro sportivo e sono pervenute le seguenti indicazioni: controllo di tutti gli attrezzi a muro, dei canestri, munire di corda di sicurezza le luci della palestra. La tempistica di realizzazione di questi interventi sul verbale dell’ASL è stata indicata nel lasso temporale di un anno. Il 30 maggio 2022 è stata disposta una risposta dell'Amministrazione comunale alle indicazioni che prevedeva la risoluzione dei primi punti entro l’inizio del nuovo anno scolastico".

"Nella suddetta ispezione dunque non sono stati pertanto rilevati problemi strutturali alle strutture dei canestri basket, "altrimenti - precisa il comune - il loro utilizzo sarebbe stato prontamente sospeso e l’accesso all’area vietato, con la conseguente sospensione di corsi e lezioni".

(in copertina una immagine d'archivio della palestra del centro sportivo di Sulbiate)