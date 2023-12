Il capitano dell’Asdo torna a casa dopo la partita più difficile contro la leucemia

Per un anno non potrà né andare a scuola né giocare a calcio, ma Christian Marino, 16 anni di Verano è tornato a casa con la sua famiglia dopo 45 giorni di ospedale, durante i quali ha combattuto contro la leucemia.

Torna a casa dopo 45 giorni di ospedale

L’affetto, la vicinanza e il tifo non gli sono mai mancati e forse, anche grazie a tanto amore e sostegno, ora Christian Marino, 16 anni, sta meglio e sta vincendo la sua battaglia contro la leucemia. Il veranese, iscritto al terzo anno del Liceo scientifico Majorana di Desio, è tornato a casa dall’ospedale, dopo 45 giorni piuttosto difficili e complicati.

Ha dovuto curarsi dalla leucemia, malattia che ha scoperto per caso, all’improvviso e che ha cambiato la sua quotidianità e i suoi impegni scolastici e sportivi.

E' il capitano dell'Asdo

Christian da un anno è il capitano della squadra dell’oratorio dell’Asdo Verano, ma gioca a calcio da quando aveva 8 anni. Negli ultimi mesi ha dovuto interrompere allenamenti e partite per sottoporsi ad una serie di cure e terapie che lo terranno lontano dai campi almeno per un anno. Ma Christian resta il capitano della squadra, anche fuori dal campo e i suoi compagni hanno voluto ricordarglielo con un grande striscione, nel corso di una delle ultime sfide calcistiche, qualche settimana fa: «Forza Chri, siamo tutti con te. Ciao Capitano».

Niente scuola e calcio per un anno

I compagni, gli allenatori e dirigenti della società continuano a fare il tifo, perchè la strada per la guarigione completa è ancora lunga e articolata. Ma il peggio sembra essere passato.

Niente calcio per Christian, ma neppure niente scuola, per tutto l’anno scolastico. Segue le lezioni in reparto, durante i giorni di ricovero, grazie alle professoresse che operano in ospedale e quando è a casa, invece, segue la didattica a distanza che preparano i suoi insegnanti del liceo

I ringraziamenti della mamma