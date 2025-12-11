Il capogruppo della Lega in Regione diventerà papà: l’annuncio sui social

La moglie Giulia Vernani in dolce attesa: "Ebbene sì, divento papà e avrò due donne in casa...", ha scritto Alessandro Corbetta, esponente della Lega al Pirellone.

“Ebbene sì, divento papà e avrò due donne in casa…“. Con un post sulle sue pagine social Alessandro Corbetta, 36 anni, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, ha annunciato la bellissima notizia.

L’esponente lumbard, consigliere comunale a Besana in Brianza, dove è nato e cresciuto, diventerà papà di una femminuccia. Su Instagram e Facebook Corbetta ha pubblicato una tenera fotografia insieme alla moglie Giulia Vernani, 29 anni, anche lei consigliere comunale della Lega a Varedo.

Il post del lumbard

“Ancora non me ne rendo conto, ma l’emozione (e già una sensazione di sana gelosia e protezione per la piccola) riempie e scalda il cuore come mai prima d’ora!“, ha scritto Corbetta che ha concluso il post con un romantico pensiero alla moglie: “Grazie, Giulia per tutto quello che stiamo vivendo“.

Dal canto suo anche la futura mamma ha dedicato qualche riga sui social all’annuncio: “Presto in tre! – ha scritto – Ora forse capirete perché negli ultimi mesi ho dovuto saltare qualche festa e qualche incontro: tra nausee continue e una stanchezza che sembrava non finire mai, questa piccolina mi ha messa alla prova fin dal primo momento. Ma in questi giorni, in cui finalmente sto un po’ meglio e non mi addormento più su qualsiasi cosa morbida mi capiti sotto mano, inizio davvero a realizzare che presto saremo genitori… e il cuore mi esplode di gioia“.

La storia d’amore con Giulia

Alessandro Corbetta e Giulia Vernani si erano conosciuti nel 2015, ad un evento organizzato sul territorio a favore della libertà di espressione all’indomani dell’attentato alla sede del settimanale satirico francese Charlie Hebdo.

Nel 2020, dopo il periodo difficile della pandemia, era invece sbocciato l’amore culminato tre anni più tardi con la richiesta di matrimonio che il capogruppo della Lega in Regione aveva avanzato alla allora fidanzata sotto la Madonnina in piazza del Duomo a Milano. Il matrimonio nel settembre del 2024 a Chignolo Po, nel Pavese, un luogo significativo per i due lumbard come loro, sede negli anni Novanta del Parlamento della Padania. Una promessa d’amore, suggellata ora dall’annuncio della gravidanza.