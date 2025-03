Il Carnevale fa il tutto esaurito

Un lungo serpentone colorato e mascherato. Tutto esaurito nel pomeriggio oggi, sabato 8 marzo, per le vie del centro di Vimercate in occasione della tradizionale sfilata di Carnevale organizzata da Pro Loco in collaborazione con il Comune e con l’oratorio.

In centinaia alla sfilata organizzata da Pro loco, Oratorio e Comune

Grazie anche alle perfette condizioni meteorologiche, centinaia di bambini, ma anche tanti adulti, hanno preso parte al corteo che si è snodato da piazzale Martiri Vimercatesi lungo le vie del centro fino ad arrivare al Centro giovanile Cristo Re di via Valcamonica.

Omaggio alle donne

Immancabili anche i carri che hanno dettato il tema di quest’anno: "Replay - Viaggio tra scienza, arte, cinema, musica e supereroi".

Dedicato a Wonder Woman e a tutte le donne scienziate e Premi Nobel, e non poteva essere altrimenti vista la ricorrenza dell’8 marzo, il carro del quartiere Centro-Sud. Supereroi "Marvel" invece protagonisti sul carro di Oreno. Ospite il carro degli "Amici del Carnevale" di Cassano d’Adda.

Gran finale in oratorio

Gran finale, come detto, in oratorio, dove si è tenuta la tradizionale premiazione dei costumi più belli e, novità di quest’anno, anche l’estrazione dei premi delle lotteria lanciata da Pro loco per raccogliere fondi necessari a finanziare alcune sistemazioni all’interno della chiesetta di Sant’Antonio.

