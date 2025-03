Il Carnevale nel Borgo

«Viva il Carnevale». L’Antro dei Fumetti in collaborazione con le attività del borgo di Biassono invita a partecipare alla grande festa di Carnevale in programma venerdì 7 marzo.

Carnevale nel Borgo

"La festa grande, lo sappiamo, sarà sabato ma dato che i bambini sono a casa perché non divertirsi anche venerdì? - spiega Anna Bossi, collaboratrice del negozio L’Antro dei Fumetti, la libreria di via Verri a Biassono specializzata in fumetti, manga e narrativa per piccoli lettori - Dopo averlo pensato, siamo riusciti a mettere in atto alcune delle nostre idee grazie soprattutto alla collaborazione delle attività del Borgo di Biassono dislocate tra via San Martino e Piazza San Francesco fino al Cine Teatro Santa Maria, che ringraziamo per lo spazio".

L'evento venerdì 7 marzo

L’ evento si terrà venerdì 7 marzo, a partire dalle 15. "Cosa vi Offriremo? Diverse possibilità per bambini grandi e piccini e ovviamente promozioni e omaggi ad hoc offerte dai commercianti per un Carnevale colorato e goloso. Ecco alcune delle attività principali: Cosplay e maschere a teatro. Grazie alla collaborazione del CineTeatro Santa Maria, ma soprattutto dei volontari del CineTeatro Lab, avremo la possibilità di ospitare a Teatro due Cosplayer professionisti che hanno dato vita a MultiVerso Cosplay. Vincenzo (Deadpool) e Stefania (Totoro) incontreranno i bambini per spiegare in maniera divertente il lavoro celato dietro quello che spesso viene semplicemente definito un costume e come si può dare vita al proprio".

La collaborazione del Cineteatro Santa Maria

"I bambini poi potranno poi salire sul palco per interpretare il proprio costume, provare a trasformarsi in qualcun altro grazie anche allo Scudo di Capitan America e al Martello di Thor e fare le foto con loro provando l’emozione del palcoscenico. Prima e dopo l’incontro a teatro, i nostri Cosplayer saranno in piazza San Francesco per salutare i commercianti che hanno dato vita a questa iniziativa e chi vorrà fermarsi con loro per una foto ricordo". L'evento avrà inizio alle 16.30, è gratuito ma con prenotazione obbligatoria al numero 351-7534021.

Favole di Carnevale nel Borgo

"Per bambini dai 3 ai 6 anni di età ci saranno letture dedicate alle maschere, che possono essere anche una buona chance di mostrare un lato di sé a volte nascosto". Le letture saranno su tre turni da dieci bambini circa. Anche questo evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 351-7534021 e si svolgerà presso la libreria L'Antro dei Fumetti.

Vota la vetrina più bella

"Bambini attenzione: alcune vetrine saranno addobbate appositamente per voi. E per ricevere i vostri voti. Girate in piazza e in via San Martino, osservate bene e votate. Per informazioni su come e dove votare, scrivetemi su whatsapp - spiega Anna Bossi - Ci saranno poi promozioni e omaggi in piazza: dolciumi, popcorn, chiacchiere e non solo vi aspettano nelle attività aderenti di piazza San Francesco. Per chi vorrà curiosare, troverete tra i commercianti aderenti promozioni e omaggi ad hoc. Un esempio? Il kit della felicità presso la cartoleria Buratti in via San Martino. Per prepararsi alla festa di sabato o per divertirsi tra un evento e l’altro, quale modo migliore se non un pack di coriandoli più stelle filanti più spray? Diamo colore: a tutti i bambini e le bambine, poi, Federica Mazzini Acconciature (via San Martino angolo piazza San Francesco) vi aspetta per colorare i vostri capelli con delle bellissime ciocche pronte e facili da riutilizzare. Che bellezza dare un colore al proprio Carnevale. E mi raccomando di non dimenticare il costume".