Un nuovo inizio, ma per certi versi anche un ritorno alle origini. Cambio della guardia storico ai vertici del Centro anziani di Carnate, che in questi primi mesi dell’anno ha visto la nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Centro anziani riparte... tornando alle origini

A guidarlo, la neo presidente Nadia Carzaniga, fresca pensionata e figlia dell’indimenticato fondatore e presidente dell’associazione Enrico Carzaniga, che ha raccolto il testimone dalle mani di Maria Rosaria Esposito, colonna del sodalizio di cui ha ricoperto il ruolo di responsabile negli ultimi 15 anni.

«L’obiettivo primario sarà quello di dare nuova linfa al gruppo e allargarlo sempre di più - la priorità della nuova presidente - Ci sono tanti anziani che vivono nelle zone più periferiche del paese che magari non sono autosufficienti e non riescono a raggiungere la sede. La nostra volontà è quella di trovare una soluzione e provare a istituire un servizio di trasporto che possa accompagnare qui gli anziani interessati».

Anche perché guardando più al presente, il Centro anziani è oggi un importante fulcro della vita sociale cittadina, dove tanti pensionati possono trovare una seconda giovinezza tra corsi di ballo, ginnastica, prove del coro e molte altre attività. Non mancano ovviamente i momenti conviviali e di festa:

«Abbiamo ripreso anche a celebrare i compleanni dei soci una volta al mese - prosegue Carzaniga - Il soggiorno climatico al mare è stato confermato, così come le altre iniziative che rendono il Centro un fiore all’occhiello del territorio. Tra le nuove iniziative che invece vorremmo proporre ci sono le gite culturali in alcune città, ma anche al cinema e a teatro».

Insomma, l’agenda della nuova presidente è già piena. Come detto, però, per l’associazione si tratta di un ritorno alle origini visto che suo padre Enrico era stato fondatore e presidente (per 25 anni) dello stesso Centro anziani, il cui salone principale della sede è intitolato proprio alla sua memoria: