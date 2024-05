Il Centro Culturale Benedetto XVI dice addio allo storico fondatore Renato Scotti. Cornate e Verderio piangono un vero e proprio punto di riferimento dell'associazionismo locale.

Una morte improvvisa, che ha schockato le comunità di Cornate e Verderio. Si è spento, all'età di 74 anni, lo storico fondatore e presidente del Centro Culturale Benedetto XVI Renato Scotti. Laureato in lettere moderne presso l’Università Statale di Milano, dopo aver svolto con una cura particolare l’insegnamento presso l’Istituto Jacopo Nizzola di Trezzo si è dedicato allo studio e alla ricerca. Ha dedicato quasi cinquanta anni della sua vita, allo studio. Era appassionato di arte medievale, letteratura, musica e insieme ad altri amici ha fondato il Centro Culturale Benedetto XVI nel 2005.

"Persona semplice con grande fede e cultura, in questi anni con competenza ha suggerito al nostro Centro Culturale iniziative di alto livello ponendo un’attenzione particolare al bello e all’arte - lo ricordano gli amici del Centro Culturale - La nostra associazione in questi anni si è distinta per le numerose iniziative che sono state proposte : dalle visite guidate alle conferenze sull’arte, dalla presentazione di testi letterari ai dibattiti interreligiosi, dai concerti di musica sacra e organo alle lezioni su vari autori. Renato era un grande estimatore del pensiero di Benedetto XVI e ai suoi insegnamenti si ispirava per proporre le iniziative del nostro Centro Culturale. Perdiamo un Presidente che è stato un punto di riferimento e il fulcro di gran parte delle iniziative che si sono svolte in questi anni: ha promosso con passione e amore la cultura, con l’intenzione di arricchire tutta la comunità. Molti sono stati gli attestati di stima e riconoscenza che sono pervenuti all’associazione. I riconoscimenti sono arrivati non solo dai cittadini di Cornate d’Adda e Verderio, ma anche da persone dei paesi limitrofi".