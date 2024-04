Il Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo apre la nuova stagione

Un ricco palinsesto multidisciplinare che si distingue non solo per il suo valore storico e artistico, ma anche per la sua dimensione scientifica e formativa. Presentato in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo il programma 2024 del Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno frutto della sinergia tra l’Associazione, il Comune e l’Università Vita-Salute San Raffaele.

Il Centro Culturale Europeo apre la nuova stagione

Si parte a maggio e si va avanti fino a dicembre, affrontando i macro-temi dell'architettura, dell’attualità, della storia, della politica e dell’economia.

A maggio prenderà il via la rassegna "Le sfide dell’Unione Europea tra storia politica e opportunità globali", curata da Massimo Cacciari e Nicola Pasini: sarà l’occasione per affrontare la storia dell’Unione, le turbolenze internazionali e i problemi globali. Mercoledì 8 maggio Aldo Colonetti presenterà la settima edizione della Scuola per architetti e progettisti, che porterà a Palazzo Arese Borromeo relatori d’eccezione, per affrontare il tema dell’architettura vista attraverso i cinque sensi.

La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi

A luglio il Borromeo sarà il teatro di un evento di respiro internazionale, parte della venticinquesima rassegna La Milanesiana diretta da Elisabetta Sgarbi. Confermati la Scuola per politici e amministratori di enti locali e Regione promossa da Upel (Unione Provinciale Enti Locali) e il festival Voci della Storia curato da Eva Musci e Antonio Zappa, che quest’anno avrà come titolo la citazione tratta dall’Adelchi di Manzoni "Una feroce forza il mondo possiede, e fa nomarsi Diritto". Gli ultimi mesi dell’anno saranno invece dedicati al ciclo di incontri gratuiti intitolati "Convegni di politica internazionale", curati da Massimo Cacciari e Alessandro Aresu, che si propongono di esaminare lo stato dei conflitti globali e i disordini attuali, con un'analisi delle implicazioni politiche, economiche e sociali delle elezioni in diverse regioni del mondo.

"Un'opportunità per leggere il presente e il futuro"

"La Brianza e i suoi amministratori hanno bisogno di nuove opportunità per leggere le dinamiche sociali, economiche e politiche per poi orientarsi su scelte amministrative sempre più complesse – ha commentato Gigi Ponti, vicepresidente dell’Associazione presieduta da Enrico Gherlone, rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele - Per questo motivo il Centro Culturale Europeo di Palazzo Arese Borromeo ha perfezionato con docenti universitari e diverse figure del mondo economico, culturale e professionale un programma di incontri dedicato a chi vuole farsi trovare preparato davanti alle sfide del presente e del prossimo futuro".

Con il programma presentato nei giorni scorsi il Centro Culturale Europeo si conferma "un laboratorio di eccellenza, una realtà che accoglie le migliori esperienze e che unisce conoscenza, creatività e innovazione" e rafforza "la sua vocazione di vivace centro di promozione culturale, in grado di proiettare la sua rilevanza e attrattività molto oltre i confini della nostra città", ha detto il sindaco Gianpiero Bocca, entusiasta della proposta.