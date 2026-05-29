Venticinque anni di attività, di relazioni costruite giorno dopo giorno, di anziani accolti e famiglie supportate. Il Centro Diurno Anziani “Corte Crivelli” di Oreno di Vimercate ha celebrato ieri, giovedì 28 maggio, un traguardo significativo, con una festa alla quale hanno preso parte ospiti, operatori, volontari e rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

Il Centro Diurno Anziani “Corte Crivelli” compie 25 anni, grade festa a Oreno

Il Centro nacque dalla trasformazione di un antico complesso conventuale: l’edificio, concesso in comodato d’uso dai Padri Cappuccini al Comune di Vimercate, fu riconvertito in una struttura di assistenza per anziani e bisognosi.

Nel marzo 2001, l’allora sindaco Enrico Brambilla e Padre Rocco, superiore dei frati Cappuccini di Oreno, celebrarono la cerimonia di inaugurazione. Oggi il Centro, situato in via Tommaso Scotti 37 a Oreno, accoglie anziani, autosufficienti o parzialmente autosufficienti, operando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 per tutto l’anno.

Tra i servizi offerti figurano il trasporto dal domicilio alla struttura, il pranzo con assistenza, la cura e l’igiene personale, piccole prestazioni infermieristiche e attività di animazione diversificate. La gestione del servizio è affidata alla cooperativa sociale Aeris.

Un punto di riferimento per la città

Nel corso di questi venticinque anni il Centro si è confermato un punto di riferimento non solo per i suoi ospiti, ma per l’intera rete dei servizi sociali cittadini, operando in sinergia con il Servizio di Assistenza Domiciliare, il Centro San Gerolamo e le realtà del volontariato locale.

La sua vocazione alla comunità si esprime anche attraverso iniziative creative come i “Sassi del Sorriso”, piccoli oggetti dipinti a mano dagli ospiti e disseminati nei parchi cittadini, segno tangibile di partecipazione e appartenenza al territorio.

Le parole dell’Amministrazione

“Il venticinquesimo anniversario di Corte Crivelli è un’occasione per riconoscere il valore di un servizio che ha saputo, nel tempo, diventare molto più di una struttura di assistenza” – ha dichiarato Riccardo Corti, Assessore alla Cura delle Persone del Comune di Vimercate. “Grazie al lavoro quotidiano degli operatori di Aeris, alla dedizione dei volontari, ogni giorno il Centro riesce a coniugare professionalità e calore umano. Come Amministrazione siamo orgogliosi di questo patrimonio e guardiamo ai prossimi anni con la stessa attenzione e lo stesso impegno che hanno caratterizzato questo primo quarto di secolo”.