La Provincia, per il tramite di Afol Monza Brianza, ha avviato l’ultimo dei cinque interventi infrastrutturali previsti dal Piano di potenziamento strategico dei Centri per l’impiego di Regione Lombardia. I lavori sono in corso a Cesano Maderno.

Il Centro per l'impiego va sotto i ferri

Il progetto di ristrutturazione mira a creare spazi più funzionali e accoglienti, migliorando l’accessibilità e l’efficienza dei servizi offerti. L’ampliamento delle strutture consentirà di rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini, garantendo un supporto adeguato nella ricerca di opportunità lavorative e nella formazione professionale.

“La ristrutturazione del Centro per l’impiego di Cesano Maderno è un intervento di grande rilevanza per il nostro territorio che non solo migliorerà la qualità dei servizi offerti ai cittadini, ma rappresenta anche un esempio concreto di come la collaborazione tra le istituzioni possa portare a risultati significativi - commenta Luca Santambrogio, presidente di Monza e della Brianza - Siamo orgogliosi di realizzare questo progetto e di contribuire alla crescita e al benessere della nostra comunità”. “L’avvio dei lavori di ristrutturazione del Centro per l’impiego è un risultato importante - rimarca il sindaco Gianpiero Bocca - Questo progetto è strategico per la nostra città, poiché permetterà di offrire servizi più efficienti e accessibili ai nostri cittadini. Una volta completato l’intervento, il nuovo centro sarà ancora di più punto di riferimento per coloro che cercano supporto per rientrare nel mercato del lavoro e sviluppare le competenze necessarie per crescere professionalmente”.

Il Piano di potenziamento è partito nel 2021

L’avvio dei lavori per la ristrutturazione del Centro per l’impiego di Cesano Maderno segna un ulteriore significativo passo verso la modernizzazione e l’ampliamento degli spazi destinati all’erogazione dei servizi. Segue i cantieri del Palazzo del lavoro di Monza – dicembre 2023 – e degli spazi dell’Osservatorio del mercato del lavoro a Meda – giugno 2024. Sono in esecuzione i progetti per la realizzazione del Centro per l'impiego di Seregno e del Centro di Vimercate, il cui termine è previsto entro il 31 marzo 2026, salvo proroghe.

“L’avvio di questo ulteriore cantiere sugella lo sforzo e l’impegno che Afol, per conto della Provincia, ha profuso a partire dal 2021 per la realizzazione del Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego a livello provinciale - evidenzia Marcello Correra, amministratore unico di Afol Monza Brianza - Siamo entusiasti del risultato fin qui prodotto, sicuri che il rinnovato Cpi di Cesano Maderno, come gli altri progetti, potrà garantire spazi più accoglienti e funzionali all’erogazione dei servizi al pubblico”.

La realizzazione del Piano di potenziamento strategico dei Centri per l’impiego di Regione Lombardia è stata affidata alla Provincia con decreto regionale del 31 luglio 2021, e questa ha dato in gestione ad Afol Monza e Brianza con un accordo operativo siglato il 5 novembre 2021 l'implementazione infrastrutturale dell’intero piano di potenziamento dei Centri per l’impiego provinciali e dell’Osservatorio del mercato del lavoro.

: