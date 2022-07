Il centro raccolta rifiuti di Cem Ambiente diventa un set cinematografico. La band milanese Underframe ha scelto Mezzago come location dell'ultimo video.

Set per un giorno

Il centro di trasferimento di Mezzago si è trasformato, per un giorno, in un set cinematografico, facendo da sfondo al nuovo video girato dalla band milanese Underframe.

Le nostre montagne di rifiuti raccolti, differenziati e pronti per andare a recupero sono piaciute alla band milanese Underframe che ha da poco lanciato una canzone dedicata all’Ambiente e alla cura di cui ha bisogno - si legge in un comunicato diramato da Cem Ambiente - La canzone si intitola "The Earth" e le riprese girate a Mezzago faranno da sfondo all’official video che il gruppo sta realizzando. Non vediamo l’ora di vedere il progetto finito. Grazie a Carlo Botti, compositore e tastierista del gruppo per la collaborazione".

Il grazie della band

Nei giorni successivi alla realizzazione del video, anche gli Underframe hanno voluto ringraziare Cem Ambiente e il Comune di Mezzago per l'ospitalità e per aver potuto girare in una location così suggestiva e particolare.