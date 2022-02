Il Centrodestra aderisce alle Pietre d'Inciampo

Biassono

"Una decisione presa dall'Amministrazione comunale prima della presentazione della mozione di Biassono Civica".

Il Centrodestra di Biassono, in maggioranza, ha aderito al Comitato Pietre d'Inciampo. La comunicazione è stata data ieri sera (lunedì 14 febbraio 2022) durante il Consiglio comunale.

Le Pietre d'Inciampo

Le pietre d'inciampo sono un'iniziativa dell'artista tedesco Gunter Demnig per depositare, nel tessuto urbanistico e sociale delle città europee, una memoria diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti. Le pietre sono cubi di 10 centimetri di lato, con una placca d’ottone incisa in superficie. Dal gennaio del 2019 si è iniziato anche in Brianza con la posa delle prime pietre. Nei i prossimi anni si proseguirà con un progetto che coinvolge tutti i Comuni, le scuole, le associazioni, la cittadinanza nel suo insieme. "Chiediamo che anche Biassono aderisca al Comitato Pietre d'Inciampo di Monza e Brianza che si è costituito nel 2019 - ha spiegato il consigliere comunale Maria Cristina Schiatti di "Biassono Civica" all'opposizione illustrando la mozione presentata dal gruppo in Consiglio comunale - Il 21 gennaio scorso, nel Giorno della Memoria, davanti alla sede della Provincia è stata posata una Pietra d'Inciampo simbolo, in memoria di tutti i deportati, e siglato un protocollo che assegna alla Provincia il compito di supportare la posa delle Pietre. Insistiamo su valore di questa iniziativa perché anche Biassono ha avuto 7 vittime, 384 furono quelle nella Provincia di Monza e Brianza. Chiediamo a questa nuova Amministrazione comunale, ora espressione di una maggioranza più allargata, di accogliere questa nostra richiesta".

L'intervento del Centrodestra

"Come Amministrazione comunale avevamo già deciso di aderire al Comitato, prima ancora della presentazione di questa mozione, come chiaramente espresso dal sindaco, Luciano Casiraghi, in una dichiarazione rilasciata alla stampa - ha chiarito in Aula il consigliere comunale Alessandro Colombo - La decisione di aderire al Comitato Pietre d'Inciampo, al quale va il nostro plauso, nasce da una volontà istituzionale di portare avanti il concetto di memoria collettiva: un'esercizio di consapevolezza che deve avere una finalità anche educativa. E quello delle Pietre è un passo per avere consapevolezza di quanto successo". "In discontinuità con la precedente Amministrazione comunale, il Centrodestra ha deciso di aderire al Comitato - ha aggiunto il capogruppo di Centrodestra, Davide Erba - Ringrazio il sindaco che ha anticipato la sua posizione ancora prima della presentazione della mozione. Abbiamo deciso di aderire congiuntamente al Comitato per la volontà condivisa di dare rispetto e valore al Giorno della Memoria, il prossimo anno ci saremo sicuramente. Spiace solo per le strumentalizzazioni di una certa parte politica che conosciamo bene".

"Biassono nel cuore" sulle Pietre d'Inciampo

"Siamo anche noi favorevoli all'adesione al Comitato Pietre d'Inciampo anche se contrari a qualsiasi forma di strumentalizzazione di uno dei punti più oscuri della nostra storia - ha dichiarato il consigliere comunale di "Biassono nel cuore", Alessandro Bianchi, in minoranza - Cercheremo di essere propositivi e promotori di eventi. Si potrebbero, ad esempio, coinvolgere le scuole su questo tema. Abbiamo letto le dichiarazioni del sindaco: a parole si dicono tante cose ma poi non si partecipa e i fatti sono altri".

L'assessore Ilaria Rivolta

"Concordo su evitare strumentalizzazioni perché non si discute sull'importanza della memoria - ha dichiarato l'assessore alla Pubblica istruzione, Ilaria Rivolta - Con gli studenti stiamo già lavorando, il tema di quest'anno del Consiglio comunale dei ragazzi è proprio sulla pace". "Questa mozione non vuole essere una strumentalizzazione - ha replicato il consigliere Schiatti - Cerchiamo solo di dare il giusto riconoscimento al sacrificio di queste persone". Al termine della discussione la mozione è stata approvata all'unanimità.

