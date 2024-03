Il centrodestra ha il suo candidato, Massimo Bosisio vuole cambiare Agrate

"Noi siamo per il cambiamento, noi siamo il cambiamento". Uno slogan che dice tanto, che racconta dell’idea di voltare pagina e di puntare ad un’Agrate del futuro, ad una "Agrate ideale".

Le elezioni dell'8 e 9 giugno

Presentazione ufficiale sabato scorso ad Agrate per il candidato sindaco del centrodestra Massimo Bosisio e per la lista civica che lo sostiene. Un primo passo sulla strada verso le elezioni amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno. Un percorso durante il quale Bosisio avrà al suo fianco non solo la civica, ma anche i partiti del centrodestra.

L'appoggio dei partiti del centrodestra

"Proprio giovedì ho ottenuto il pieno appoggio dei tre partiti del centrodestra", ha tenuto a sottolineare in apertura della conferenza di ufficializzazione della discesa in campo alla presenza di diversi esponenti locali del centrodestra e dell’area del "Centro popolare".

Appoggio da parte dei partiti che si concretizzerà con la presentazione di proprie liste a sostegno di Bosisio da parte di Fratelli d’Italia e Lega e con un appoggio formale anche di Forza Italia.

Chi è il candidato

Imprenditore, 60 anni, sposato, una figlia, Massimo Bosisio, come noto, è consigliere comunale della lista di minoranza "Agrate con" e raccoglie il testimone di un altro Bosisio, Angelo Dino, candidato sindaco nel 2019.

Una sfida a tre e l'ipotesi ballottaggio

Massimo Bosisio sfiderà il sindaco uscente e ricandidato per il centrosinistra, Simone Sironi, e l’ex assessore e vicesindaco Luigi Porta in corsa con la "Lista civica agratese". Con una novità importante: a questa tornata, infatti, per la prima volta nella storia di Agrate, è prevista la possibilità del secondo turno di ballottaggio nel caso in cui nessuno dei tre in corsa, il 9 giugno ottenga almeno il 50% +1 dei voti.

Il programma del centrodestra: giovani, anziani e famiglie

Un programma, quello del centrodestra, che prenderà forma nelle prossime settimane. I punti cardine, però, sono già ben chiari.

"Vogliamo riportare al centro la persona - ha tenuto a sottolineare Bosisio - Dopo 25 anni di amministrazione di centrosinistra è arrivato il momento di cambiare, di voltare pagina. Lo vogliono insieme a me tante persone che mi supportano e che amano Agrate. Lo vuole un centrodestra compatto, che ascolta il territorio". "Il nostro primo pensiero è rivolto alle famiglie, agli anziani, ai giovani - ha proseguito il candidato - Le nuove generazioni vanno aiutate, favorite nel crearsi un futuro, professionalità e lavori qualificati. Gli anziani vanno accompagnati e affiancati favorendo la loro qualità della vita. Stare dalla parte dei giovani e degli anziani significa dare una mano concreta alle famiglie".

"Basta sprechi e grandi opere"

E poi il capitolo sprechi:

"La nuova piazza e non solo sono da vedere - ha concluso - Paghiamo 25 anni di scelte unilaterali da parte del centrosinistra che ha puntato su grandi opere con risultati non condivisibili».

Ora la volata a tre verso l’8 giugno è ufficialmente incominciata.