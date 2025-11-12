Il cestista della Unipol Briantea84 Cantù è un nuovo cittadino medese

Simone De Maggi, cestista della Unipol Briantea84 Cantù, è un nuovo cittadino di Meda. L’atleta abruzzese, al suo ottavo anno in biancoblù e che nella città brianzola svolge, da altrettanti anni, il suo lavoro di atleta al PalaMeda, è stato accolto in comune dal sindaco Luca Santambrogio e dall’assessore Stefania Tagliabue.

Un ulteriore segnale di legame con la Briantea84 dopo la firma del biennale in estate e che legherà De Maggi al sodalizio brianzolo fino al 2027.

“Con grande emozione accogliamo Simone De Maggi nella nostra amata Meda – hanno dichiarato Santambrogio e Stefania Tagliabue (Assessore allo Sport di Meda) -. Siamo orgogliosi di poter annoverare tra i nostri concittadini un campione di basket in carrozzina di livello nazionale. La sua presenza arricchisce ulteriormente la rosa dei campioni medesi e rappresenta un esempio straordinario di talento e determinazione per tutta la nostra Città”.

“Siamo molto emozionati e contenti di poter entrare in punta di piedi in una città che conosciamo già bene e che questi anni ci ha regalato tanto – ha commentato De Maggi, neocittadino di Meda insieme alla compagna Calina e alla figlia Isabella -. Adesso, oltre che al PalaMeda, ci sentiremo a casa in questa città che non vediamo l’ora di poter vivere e scoprire ancora di più. Ringraziamo di cuore la Briantea84 ed il Sindaco per l’accoglienza che abbiamo ricevuto”.