Il Cfp Terragni di Meda approda al Salone del Mobile con la sedia Boomerang

Il Centro di formazione professionale Terragni di Meda approda al Salone del Mobile con la sedia Boomerang. Sarà presentata stasera, giovedì 9 giugno 2022, durante il Fuori Salone organizzato nella scuola di via Tre Venezie.

Stasera il Fuori Salone al Terragni di Meda

La Provincia di Monza e Brianza e Afol Monza Brianza presentano infatti il Fuori Salone al Centro di formazione professionale Terragni di Meda: l'appuntamento è questa sera a partire dalle 17.30 nella sede di via Tre Venezie. In programma un talk show, visite ai laboratori, esposizione dei lavori realizzati dagli studenti.

Boomerang, la sedia esposta al Salone del Mobile

In particolare sarà presentato uno dei due esemplari della sedia Boomerang progettata e realizzata dagli studenti degli indirizzi di falegnameria e tappezzeria in collaborazione con l’azienda Paola Lenti , un progetto che ha permesso la partecipazione al Salone del Mobile in corso in questi giorni a Milano. Il secondo prototipo, infatti, è esposto nel padiglione 9/11, stand 58 Brianza Design - Formazione: uno spazio condiviso dalle scuole dedicate alla formazione di futuri professionisti del legno di Meda, Lissone, Cantù, Arese e Como.

"Un'occasione per creare un ponte tra il Salone e la scuola"

“Afol debutta con un'edizione del Fuori Salone al Centro di Formazione Professionale G. Terragni per inaugurare una tradizione che vogliamo ripetere negli anni - spiegano il presidente della Provincia Luca Santambrogio e l’amministratore unico di Afol Marcello Correra - E’ un’occasione per creare un ponte tra il Salone e la scuola, che si presenta con i suoi indirizzi e con le opportunità formative e di lavoro in stretta collaborazione con le aziende del settore dell’arredo design che operano a Meda. Sarà una serata di festa con gli studenti ma anche un open day per avvicinare le famiglie a professioni molto ricercate dalle aziende del territorio che possono offrite tante opportunità di carriera, in un settore strategico che ha bisogno di nuovo lancio e che sta significativamente investendo in tecnologia 4.0 e in nuove modalità di produzione sempre più sostenibili".

Il progetto "I mestieri del design"

Il Fuori Salone nasce nell’ambito del progetto "I mestieri del design", che coinvolge il Terragni e 12 aziende di Meda: Busnelli Corporate, Berto, Cassina, Dameda, Emma, Flexform, Flou, Giorgetti, Paola Lenti, Longhi, Minotti, Riva mobili d’arte. Il progetto nasce nel 2018 con una serie di iniziative finalizzate a orientare studenti in fase di scelta di un nuovo indirizzo di studi, a conoscere da vicino le professioni dell’arredo e del design. Con le iniziative dei "Mestieri del design" si vuole offrire ai giovani una corretta visione dei percorsi formativi sui mestieri legati al mondo della progettazione e della realizzazione di un prodotto di design. Partecipano tante eccellenze imprenditoriali per costruire il futuro formativo e professionale dei giovani che possono così scoprire, indirizzare e perfezionare i propri talenti per trovare in futuro interessanti e immediate opportunità di inserimento lavorativo, in un territorio che affonda le sue radici nel design, nell’imprenditorialità e nell’arte. Falegnami, tappezzieri e cucitrici sono figure professionali qualificate che richiedono le competenze specifiche, la perizia e la maestria che hanno reso famose in tutto il mondo le aziende del nostro distretto per l’unicità e la perfezione dei propri prodotti. Il Centro di formazione Terragni conta 310 studenti suddivisi su 5 indirizzi: operatore del legno, tappezzeria, sartoria, grafica e tecnico del turismo.

Il programma del primo Fuori Salone 2022

Dalle 17.30: accoglienza e registrazione dei partecipanti (a cura degli studenti del corso turistico)

Saluti di benvenuto a cura della giornalista Francesca Mortaro

Saluti e dialogo con il Presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio

Collegamento con lo stand del Cfp Terragni al Salone del Mobile.

Intervento dell’azienda Paola Lenti - presentazione della poltrona a dondolo “Boomerang”

Intervento del direttore generale di Afol Mb Barbara Riva – presentazione del progetto “I mestieri del design”

Intervento di Filippo Berto

Intervento di Felice Asnaghi

Presentazione delle attività previste (Programma attività): Esposizione dei prodotti delle aziende medesi partner del progetto i “Mestieri del design” con studenti che presentano i prodotti, laboratori aperti (dimostrazioni delle lavorazioni che si effettuano nei percorsi formativi di sartoria, tappezzeria, falegnameria e restauro), esposizione dei prodotti realizzati dagli studenti per le passate edizioni del Salone del Mobile, mostra fotografica “Fotografie di quartiere” realizzata dagli studenti dei corsi di “Operatore grafico” e “Tecnico di animazione turistico-sportiva e del tempo libero”, area bimbi e trucca bimbi per l’intrattenimento dei più piccoli a cura degli studenti dei corsi “Tecnico di animazione turistico-sportiva e del tempo libero” e “Decorazione”, aperitivo a cura degli studenti del corso “Operatore delle produzioni alimentari – Panificazione e pasticceria” del Cfp Pertini di Seregno. Visita del presidente all’esposizione dei mobili, ai laboratori e alla mostra, poi aperitivo inaugurale.