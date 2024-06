Forse in pochi lo sanno ma l’attore francese Philippe Leroy, morto sabato 1 giugno a Roma all’età di 93 anni, più volte venne in visista in Brianza, soprattutto al santuario della Rocchetta e sull’alzaia del fiume Adda. L’attore, noto al grande pubblico italiano per l'interpretazione di Leonardo da Vinci in «La vita di Leonardo da Vinci» del 1971 e soprattutto di Yanez nello sceneggiato «Sandokan» del 1976, è stato ricordato in queste ore da Fiorenzo Mandelli, «Cicerone dell’Adda» che ebbe la fortuna di conoscerlo.

Il "Cicerone dell'Adda" ricorda Philippe Leroy

«Mi fu chiesto dal regista Salvatore Nocita se conoscevo qualche tratto particolare roccioso del fiume Adda e se ero disposto ad accompagnarlo per delle riprese con la sua troupe cinematografica - ha raccontato Mandelli - Diedi la mia disponibilità e in seguito mi venne presentato il grande attore Leroy. L’attore che, già molti anni prima, aveva interpretato il personaggio di Leonardo da Vinci, aveva ricevuto la proposta, dal regista Nocita, di interpretare nuovamente Leonardo da Vinci in chiave un pò diversa e solo per il periodo in cui il grande Genio ha soggiornato in Lombardia. Aveva una mente vivace e sempre attiva, un’occhiata al copione e l’aveva gia’ fatto suo».

Durante le riprese Fiorenzo Mandelli, ora Cavaliere al Merito della Repubblica, aveva potuto osservare da vivino le grandi qualità di Philippe Leroy. Dopo qualche mese anche Fiorenzo venne invitato alla presentazione, in anteprima presso il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, del film-documentario sulla vita di Leonardo Da Vinci dal titolo "Leonardo chi?".

La serata era riservata alla stampa, ai critici, agli studiosi di Leonardo e a quanti direttamente o indirettamente avevano partecipato al completamento dell'opera.

(nella foto di copertina Philippe Leroy con Fiorenzo Mandelli)