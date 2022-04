Il ciliegio monumentale di Besana ha conquistato anche Linus

fan vip

Il ciliegio monumentale di Vergo Zoccorino, frazione di Besana in Brianza, vanta fan anche tra i vip. Ieri, martedì 19 aprile, tra gli appassionati fermi ad ammirare la pianta c'era anche Linus, celebre conduttore radiofonico e direttore artistico di Radio Deejay.

Anche fan vip per il ciliegio

Linus aveva annunciato il "pellegrinaggio" al ciliegio monumentale in mattinata, durante "Deejay Chiama Italia", il programma radiofonico che conduce in coppia con Nicola Savino. Detto, fatto, nel pomeriggio ha raggiunto Vergo Zoccorino. La gita è stata immortalata in alcune fotografie pubblicate sui social del dj. Tra i tanti commenti agli scatti, anche quello dell'amico e collega dj Fargetta che ha ricordato i gloriosi tempi da calciatore dell'Ac Besana, sui campi del centro sportivo di Villa Raverio. "Wee guarda che lì a Besana mi giugavi al ballon", ha scritto.

Una "task force" per tutelare la pianta

Del resto il ciliegio selvatico di Vergo Zoccorino - dal 2018 nell'elenco degli alberi monumentali d'Italia - è ormai conosciuto in tutta Italia e in questi giorni di fioritura ha attirano centinaia di ammiratori. Tutti rispettosi? Insomma. Ecco perché nelle festività pasquali un aiuto importante è arrivato dai volontari che, muniti della maglia identificativa del Parco Valle Lambro, hanno offerto indicazioni utili per godere dello spettacolo della fioritura, senza però creare danni al ciliegio. Non dei «vigilantes», sia chiaro, ma degli esperti che hanno offerto momenti di necessaria educazione spiegando, ad esempio, il motivo per il quale calpestare eccessivamente il terreno intorno all’albero potrebbe «soffocarne» le radici.