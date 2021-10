Chiuderà più tardi

I cancelli apriranno tutti i giorni alle 8 e verranno chiusi alle 19 tranne il martedì in cui apriranno alle 14 e chiuderanno alle 19.

Il cimitero cittadino di Concorezzo cambia i suoi orari invernali. I cancelli apriranno tutti i giorni alle 8 e verranno chiusi alle 19 tranne il martedì in cui apriranno alle 14 e chiuderanno alle 19.

Il cimitero di Concorezzo cambia gli orari invernali

Il nuovo orario sarà in vigore per tutto il periodo invernale a partire dal 31 ottobre. Per quanto riguarda invece l’orario estivo, rimane confermato dalle 7.30 alle 19 con chiusura il martedì mattina. L'Amministrazione comunale segnala anche che nel corso dei giorni della commemorazione dei defunti, dal 31 ottobre al 7 novembre, il cimitero resterà aperto anche al martedì mattina.

Come spigato dal vicesindaco Micaela Zaninelli si tratta di una decisione presa per andare incontro alle richieste dei cittadini. L'orario di apertura è stato prolungato anche perché il nuovo sistema di illuminazione premette visibilità anche nei pomeriggi invernali.

Un nuovo impianto di illuminazione

“Grazie ai lavori di manutenzione straordinaria dei mesi scorsi, oltre a un vialetto completamente risistemato- ha spiegato il vicesindaco Micaela Zaninelli- ora abbiamo anche un nuovo impianto di illuminazione che garantisce la visibilità all’interno del Cimitero nei tardi pomeriggi invernali. Per questo motivo possiamo, finalmente, ampliare l’orario di apertura invernale spostando la chiusura dei cancelli alle 19 invece che alle 17.30 come è sempre stato. Si tratta di una decisione presa per andare incontro alle richieste pervenute in Comune da parte di persone che, con il vecchio orario di chiusura, avevano difficoltà ad andare a trovare i loro cari defunti nei pomeriggi feriali”.