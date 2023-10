Il Circolo Culturale di Sardegna ricorda Alessandro Manzoni

E' stata inaugurata nel weekend con un convegno a Vimercate la mostra su Alessandro Manzoni voluta e organizzata dal Circolo Culturale Sardegna del territorio.

A inaugurare la mostra è stata la Luisa Sanna, docente per 30 anni all'Omnicomprensivo di Vimercate e già assessore alla cultura in città oltre che vicepresidente, negli anni '90, del Circolo Culturale di Sardegna.

A prendere parole dopo di lei l'attuale presidente del Circolo, Salvatore Carta, che ha illustrato i motivi che hanno spinto il gruppo a organizzare l'iniziativa e a commemorare una figura di assoluta importanza come Alessandro Manzoni.

Nel corso della mattinata ha preso parole anche il docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, GianRaimondo Farina, che ha illustrato egregiamente e tra gli applausi, sia la figura del noto scrittore lombardo, la Lombarda e la Sarda Rivoluzione, oltre che la figura di spicco di Giomaria Angioy, morto esule a Parigi nel 1808.

Ofelia Usai, poetessa di Monza, ha infine inviato un contributo scritto sulla Monaca di Monza citata nei Promessi Sposi del Manzoni.