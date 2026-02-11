Il Circolo Culturale Sardegna rende omaggio a Grazia Deledda: a Monza una mostra dedicata alla grande scrittrice

Una mostra itinerante dedicata a Grazia Deledda, a cento anni dal Premio Nobel per la Letteratura vinto nel 1926 e a novant’anni dalla sua scomparsa. Ad organizzare l’evento, il Circolo Culturale Sardegna di Monza, Concorezzo e Vimercate. Un omaggio alla grande scrittrice sarda dalla sua Terra.

Il taglio del nastro

Un successo per lunedì mattina al Centro Civico Cederna Cantalupo di Monza per il taglio del nastro: posti esauriti e grande soddisfazione per il presidente del Circolo Culturale Sardegna che ha lanciato un’interessante proposta: fare di Monza “una città Deleddiana, oltre che Regia, in quanto i suoi nipoti vivevano a Monza e i suoi pronipoti ci vivono attualmente con Grazia Madesani Deledda e Edoardo Madesani Deledda”.

Diversi i contributi: dalla poetessa Ofelia Usa che ha letto alcune sue poesie in omaggio a Grazia Deledda tra gli applausi dei presenti a Mariano Pelliccia, segretario del Circolo, passando per Gianraimondo Farina, professore dell’università Cattolica di Milano e dell’Its Ferrari di Monza. Il taglio del nastro è stato affidato a Pietro Zonca, consigliere comunale monzese e già presidente della ex Circoscrizione 3 di Monza.

Tra gli obiettivi del Circolo Culturale Sardegna di Monza, Concorezzo e Vimercate, ora, del c’è la realizzazione di un nuovo murales a Monza dedicato a Grazia Deledda, ritratta nel momento in cui riceve il Nobel da Re Gustavo V di Svezia, affidato al talento del socio onorario Gianpietro Gian Pietro Bernardini, pittore muralista.

Gli orari

La mostra “Grazia Deledda a Cento anni dal Premio Nobel” – con il patrocinio e il sostegno del Comune di Monza, il patrocinio di Regione Sardegna e Lombardia e della Provincia di Monza e Brianza – resterà aperta al Centro Civico di Cederna Cantalupo fino al 31 marzo, visitabile nei giorni di apertura del Centro, dalle 9 alle 12 e dalle 15 le 18.