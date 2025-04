Il circolo del Pd ora porta il nome di Nilde Iotti

Il circolo del Pd di Lentate sul Seveso da domenica mattina, 13 aprile 2025, porta il nome di Nilde Iotti.

Il Pd di Lentate intitolato a Nilde Iotti

Nata a Reggio Emilia il 10 aprile 1920 e deceduta a Poli il 4 dicembre 1999, Nilde Iotti è stata una politica e partigiana italiana, la prima donna nella storia dell’Italia repubblicana a ricoprire la presidenza della Camera dei deputati (dal 20 giugno 1979 al 22 aprile 1992). La targa, apposta all’ingresso della sede in via Papa Giovanni XXIII, è stata svelata dal segretario cittadino Antonio Mandato e dalla deputata Chiara Braga, capogruppo dem alla Camera, arrivata a Lentate per l’occasione. Presente anche il segretario provinciale del Pd, Lorenzo Sala.

Con la svelatura della targa si è aperta la festa del tesseramento

Molto sentita la cerimonia, che ha aperto la festa del tesseramento:

«Abbiamo voluto intitolare la nostra sede a un personaggio politico che ha fatto la storia della comunità democratica e, dopo un sondaggio, la scelta è ricaduta su Nilde Iotti- ha spiegato Mandato - In un periodo come quello attuale, in cui spesso ci sembra di combattere contro un muro di gomma, è giusto ricordare le figure che non si sono mai arrese»

"Nilde Iotti è una fonte di ispirazione"

«Questa donna è una grande fonte di ispirazione: nata da una famiglia umile, ha studiato e si è fatta spazio fino a diventare quello per cui la conosciamo oggi - ha proseguito Braga - Iniziative come questa sono importanti per trasmettere alle generazioni più giovani l’impegno straordinario di Nilde Iotti».

Dibattito sui temi nazionali e sulle attività del circolo cittadino

Dopo la svelatura della targa, durante la mattinata si è aperto un dibattito vivace sulle questioni calde dell’Italia di oggi, come la sanità, il lavoro, la scuola, l’ambiente e la condizione delle donne e dei giovani. Il circolo ha colto l’occasione anche per ripercorrere tutte le attività svolte l’anno scorso, come il giornalino periodico locale, il gruppo comunicazione, il volantinaggio e le iniziative organizzate su vari temi. Si è parlato infine delle attività future: tanti i progetti in cantiere.