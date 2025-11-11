Il Circolo famigliare Velasca piange l’ex presidente

Aveva contribuito a costruire il Circolo famigliare letteralmente con le sue mani.

Addio ad Ambrogio Motta

La comunità di Velasca di Vimercate piange Ambrogio Motta. Classe 1932, si è spento giovedì 6 novembre. Un colpo pesante anche e soprattutto per gli amici del Circolo di via Coni Zugna.

“Sei e sarai sempre il nostro pilastro”

“Ambrogio era il decano dei soci, legato profondamente al Circolo che ha contribuito a far crescere come presidente negli anni ’60 e, ancor prima, con le sue proprie mani partecipando – hanno scritto gli amici del Consiglio di amministrazione – Vogliamo ricordare Ambrogio in due momenti speciali: il giorno del suo novantesimo compleanno, durante il pranzo sociale del Circolo, e la bella intervista registrata nel novembre 2023. Ciao Ambrogio, e grazie di cuore. Sei e sarai sempre un pilastro del Circolo”.

Era la memoria storica

Velaschese doc, era la memoria storica del Circolo, che fino a qualche mese fa non aveva mancato di frequentare quotidianamente, seduto al solito tavolo, davanti ad un caffè, raccontando aneddoti e dispensando consigli. Come aveva fatto anche tre anni fa quando gli amici lo avevano voluto festeggiare per il traguardo dei 90 anni. O quando, solo due anni fa, in occasione di una videointervista, aveva ripercorso la storia dalla fondazione, snocciolando date ed eventi, con invidiabile memoria e lucidità. E non aveva fatto mancare la sua vicinanza al Circolo anche negli ultimi tempi, quando le condizioni di salute non gli avevano consentito di essere presente fisicamente.

Ambrogio Motta lascia la moglie Sandra e la figlia Morena.