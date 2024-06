Il Circolo Sardo ricorda Giovanni Nughes, inventore del dado Star

A cinquant'anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 1974, il Circolo Culturale Sardo di Monza, Concorezzo e Vimercate, ha ricordato ieri, domenica 23 giugno, con un incontro a Vimercate, il noto inventore del dado Star, il sardo Giovanni Nughes.

Nughes, originario di Santu Lussurgiu, in provincia di Oristano, si trasferì ben presto in Liguria dove diventò dottore in chimica. Dopo anni di lavoro fu lui a mettere a punto il primo dado, dopo innumerevoli prove e tentativi. La sua scoperta, come hanno raccontato ieri i partecipanti nel corso dell'incontro, ebbe un immediato successo tanto che il prodotto divenne in breve tempo quello di punta della produzione della Star che aprì così un nuovo stabilimento ad Agrate Brianza. Giovanni Nughes è stato ricordato, oltre che per la sua invenzione, anche per il grande sostegno che diede a tanti sardi bisognosi e per la sua squadra del cuore, il Cagliari.

"Abbiamo come Circolo culturale Sardegna di Monza Concorezzo e Vimercate, voluto ricordare questo illustre sardo" ha sottolineato il presidente Salvatore Carta presente all'incontro insieme a Ofelia Usai che ha raccontato tanti particolari e curiosità sulla cucina sarda e letto come sempre alcune delle sue poesie.

Assente invece la scerittrice Eva Giori, in convalescenza dopo un ricovero in ospedale.

La prossima iniziativa culturale è in programma all'Auditorium Biblioteca di Vimercate, sabato 27 luglio 2024 alle ore 16 e sarà dedicata alle donne e ai papà separati. Saranno presenti i rappresentanti dell'Associazione dei Papà Separati della Lombardia e ci sarà modo di approfondire diverse tematiche di stretta attualità.