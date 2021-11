I festeggiamenti

La festa per lo straordinario traguardo tagliato dalla cooperativa nata nel 1920 con lo scopo di calmierare i prezzi dei prodotti alimentari e del vino.

Un secolo intero passato cercando di intercettare i bisogni della comunità e mettendosi al suo servizio per il bene per gli agratesi.

Ha festeggiato i 100 anni di attività la «Cooperativa il Circolo» che nella giornata di sabato ha celebrato questo straordinario traguardo con i suoi associati e le autorità cittadine.

«Il Circolo»: un secolo di vita e di storia di Agrate

Nei locali di via Ferrario il direttivo della Coop, guidata da Fulvio Sanvito, ha organizzato un momento di ringraziamento verso i soci e i sostenitori che animano la vita della realtà agratese. Un’occasione per presentare inoltre il libro realizzato da «Il Circolo» in collaborazione con l’associazione Sulè che, con un lavoro certosino, ha permesso di ripercorrere il secolo di storia della cooperativa grazie all’impegno di tre giovani Alice Invernizzi, Francesca Villa e Serena Leggieri coordinate dal presidente del sodalizio Stephan Greco.

Una lunga storia

Una storia, quella de «Il Circolo», partita nel 1920 come cooperativa di mutuo aiuto tra gli agratesi con l’obiettivo di mantenere basso il costo della vita attraverso la rivendita di alimentari e mescita di vino. Uno scopo rimasto tale per circa 40 anni, sino al 1960, quando nel periodo del boom economico, gli anni di fermento hanno portato diverse novità per la cooperativa grazie a collaborazioni culturali e ricreative.

Gli agratesi dopo il duro lavoro nelle fabbriche cercavano svago che trovavano nel bar della cooperativa con tornei di carte e bocce senza dimenticare la televisione che riuniva molte famiglie. Negli anni ’90 la Coop si è trasformata ulteriormente perché il crescente bisogno di case sul territorio l’ha portata a diventare una cooperativa edificatrice con soluzioni abitative in edilizia convenzionata. Un’attività portata avanti sino al 2005/2006, anni in cui «Il Circolo» ha trovato l’assetto attuale con attività di gestione del patrimonio immobiliare e collaborazioni per iniziative insieme alla scuola.

"Ci auguriamo una rinascita"

«Oggi (sabato scorso ndr.) è una giornata speciale - ha spiegato il presidente Sanvito - Innanzitutto ci tengo a ringraziare il sindaco Simone Sironi per la presenza e la vicinanza. Non posso poi non ringraziare l’associazione “Sulè” per il lavoro fatto con il libro veramente straordinario. Questo è un traguardo importantissimo per la nostra realtà che, per via del Covid, festeggiamo con un anno di ritardo. Siamo qui perché ci auguriamo una sorta di nuova rinascita. Stiamo infatti seminando affinché arrivino idee e risorse per continuare il nostro lavoro a servizio di Agrate».