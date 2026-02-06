La lettura come strumento per comprendere la realtà, sviluppare uno sguardo critico e aprire spazi di confronto sui grandi temi politici e sociali del nostro tempo. Con questo obiettivo nasce a Seveso il Club del libro politico, un ciclo di incontri aperto alla cittadinanza, promosso dal circolo Pd.

Il Club del libro politico per leggere il presente

Il Club del libro politico propone la lettura condivisa di un libro e una discussione collettiva, pensata come momento di dialogo. I libri diventano così occasione per leggere il presente, interpretare il passato e immaginare il futuro. Gli incontri affrontano, attraverso la letteratura, temi centrali della storia e dell’attualità politica e sociale, con l’obiettivo di stimolare il confronto e il pensiero critico.

I primi tre appuntamenti

Il primo ciclo del Club prevede tre incontri, a partecipazione gratuita, che si svolgeranno alla sede del circolo Pd di Seveso, in piazza Confalonieri: