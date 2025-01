Una vita dedicata all’insegnamento, ai suoi ragazzi e alla sua famiglia. Il Collegio Sant’Antonio di Busnago piange Giuseppina Franchina, storica professoressa di ragioneria che si è spenta nei giorni scorsi all’età di 74 anni a distanza di un anno dalla scomparsa del marito Antonino Franchina, anche lui indimenticato docente dell’istituto di via Manzoni.

Il Collegio Sant'Antonio piange la storica prof Franchina

Nata il 15 dicembre 1950 in provincia di Messina, proveniva da una famiglia modesta con quattro sorelle. Fin da piccola, venne affidata all’educazione delle suore in un collegio della sua città natale, dove ebbe l’opportunità di studiare. Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio, intraprese una carriera nell’insegnamento. E nel 1975, insieme al marito si trasferì in Brianza. Qui Giuseppina insegnò in diverse scuole, tra cui Vimercate, il Collegio Sant’Antonio e il Nizzola a Trezzo sull’Adda. Le figlie, Anna e Maria Elena, ricordano con affetto l’impegno della madre per l’educazione e i suoi studenti:

"Mamma amava insegnare - hanno raccontato - Avrebbe potuto andare in pensione molto presto, ma non l’ha fatto. Per lei l’insegnamento non era solo un lavoro, ma una vera e propria vocazione. Anche in vacanza, quando tornavamo in Sicilia, si portava i libri con sé".

Una vita per l'insegnamento

Nota per la sua severità ma anche per la sua disponibilità, Giuseppina è ricordata con affetto da generazioni di studenti, che spesso le chiedevano di organizzare pizzate e incontri anche dopo la fine dell’anno scolastico:

"Era diversa da papà, che era più burlone, ma entrambi erano sempre presenti e pronti ad aiutare quei ragazzi che in fondo consideravano un po’ anche figli loro".

Dopo una lunga carriera, il pensionamento fu un momento difficile per Giuseppina. Le figlie ricordano come fosse sempre stata una donna attiva, dedicata ai suoi studenti e ai suoi libri. Negli ultimi anni, a causa di problemi di salute, è stato anche necessario trasferirla in una struttura di cura, dove è rimasta per quattro anni prima di spegnersi:

"Mamma non conosceva la cattiveria, vedeva sempre il lato buono delle persone - hanno spiegato le figlie, che hanno vissuto con dolore ma anche con serenità i suoi ultimi momenti - Era bella, sorridente e il suo carattere rimarrà per sempre un esempio per noi".

Di nuovo abbracciata al suo amato "Frenk"

Gli anni ‘80 e ‘90 rappresentano un’epoca d’oro per il Collegio Sant’Antonio, dove Giuseppina e Antonino hanno lasciato un segno indelebile. La comunità scolastica e le generazioni di studenti che hanno avuto la fortuna di incontrarli li ricordano con gratitudine e affetto. Oggi, Giuseppina Franchina lascia un’eredità fatta di impegno, dedizione e amore per l’insegnamento, valori che continueranno a ispirare chiunque l’abbia conosciuta, esattamente come fece suo marito, il mitico "Frenk", con il quale ora è tornata ad abbracciarsi.