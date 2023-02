Si svolgeranno mercoledì 15 marzo dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e giovedì 16 marzo 2023 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 le elezioni per il rinnovo delle cariche del Centro anziani Il Girasole, il centro ricreativo con sede in via San Pietro al civico 14 rivolto ad adulti e anziani residenti a Desio.

Il Comitato di Coordinamento del Girasole si rinnova

In previsione del rinnovo delle cariche, l'Amministrazione comunale ricorda che possono candidarsi tutti i residenti a Desio che abbiamo compiuto 50 anni dal 15 febbraio 2023 al 10 marzo 2023. Inoltre martedì 14 marzo dalle 16.00 alle 17 si terrà presso lo stesso centro, l’Assemblea pubblica rivolta a tutti i residenti maggiorenni interessati per la presentazione delle procedure, dei candidati e dello spazio per la propria propaganda.

"Un centro di grande importanza"

“Siamo convinti dell'importanza che riveste il centro quale polo di aggregazione e svago per una città come la nostra, attenta alle fragilità e alle fasce di popolazione più deboli - spiega l’Assessore alle Politiche Sociali Fabio Sclapari - per questo ci muoviamo per garantire la piena espressione delle potenzialità che il nostro centro anziani è in grado di offrire. Le proposte progettuali vedranno in prima linea la volontà degli iscritti che in assemblea, come da regolamento comunale, prenderanno le opportune decisioni. Un ringraziamento doveroso infine spetta a tutte le persone che, in virtù del loro ruolo e delle loro responsabilità, contribuiscono alla realizzazione di questa importante realtà desiana”.

Scrutinio e proclamazione degli eletti

Lo scrutinio avverrà giovedì 16 marzo dalle 16.00 fino al completamento delle operazioni, previsto per le ore 17.30 circa. Mentre la proclamazione degli eletti è in programma venerdì 17 marzo alle 16.00.