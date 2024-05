Il compianto antiquario omaggia Carate e Villa Cusani

Da qualche giorno dodici splendidi vasi di limoni abbelliscono gli spazi esterni di villa Cusani Confalonieri a Carate Brianza.

A donarli è stata la famiglia di Guido Lamperti che, proprio su espressa volontà del noto antiquario scomparso un anno fa nel mese di maggio all’età di 91 anni, aveva disposto che alla sua morte le piante ornamentali che costeggiavano il viale di accesso di villa Beldosso lasciassero la lussuosa dimora in località Simonte per essere trasferiti appunto nei giardini della seicentesca villa comunale.

L'ultimo gesto d'amore per Carate

«Un gesto amorevole per la nostra città», ha commentato il sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian dandone notizia nei giorni scorsi sulle pagine social ed esprimendo il suo personale ringraziamento alla famiglia. Un dono prezioso - ha sottolineato il primo cittadino - ricordando anche la valenza ornamentale del limone e il suo aspetto armonico che lo ha reso protagonista nella storia all’interno dei giardini di re, nobili e signori, prima di divenire poi popolare per abbellire piccoli angoli di terrazze e verande.

Benefattore, legato alla Brianza e alla sua città

Ai visitatori di Villa Cusani le piante ornamentali ricorderanno la figura riservata di Guido Lamperti, uomo d’altri tempi che, in vita, era stato un grande benefattore con un’attenzione particolare riservata alla sua comunità. Forte fu infatti il suo legame con il territorio della Brianza e con la città di Carate: dall’attenzione alla parrocchia alla disponibilità che dimostrava quando lo chiamavano per qualche manifestazione, ma anche quando apriva le porte di villa Beldosso in occasione della partecipatissima marcia non competitiva «Carate tra il verde e l’antico».