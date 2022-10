Il Comune accorcia di un'ora la Ztl

Un’ora in più a disposizione di chi vuole o deve passare per il centro in auto, sperando in questo modo di dare anche una mano al commercio locale.

Novità dal lunedì al venerdì

Questo il contenuto della delibera con cui la Giunta comunale di Vimercate presieduta dal sindaco Francesco Cereda nella giornata di oggi, giovedì 27 ottobre, ha dato il via libera alla riduzione, per un’ora al giorno nei feriali, della Ztl, la Zona a traffico limitato che interessa il centro storico.

Accolta la richiesta dei commercianti

Un provvedimento sul tavolo da mesi, anzi da anni. Costanti e pressanti le richieste dei commercianti che chiedevano un allentamento delle restrizioni per l’accesso al centro per consentire un maggior afflusso di persone. Allentamento ora concordato seppur per il solo periodo "invernale" e solo per un’ora al giorno, dal lunedì al venerdì.

Chiusura alle auto posticipata alle 18.30

In sostanza lo stop ai veicoli a motore dall’accesso di via Vittorio Emanuele II angola via Terraggio Molgora viene posticipato dal primo novembre fino alla fine di marzo dalle 17.30 alle 18.30. Nulla invece cambia nel fine settimana quando il divieto resta in vigore.

Sperimentazione per un anno

Il sindaco Francesco Cereda ha precisato che i nuovi orari per la Ztl vengono introdotti, per ora, in via sperimentale per un anno. Poi si tireranno le somme.