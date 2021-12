Il Comune acquista crocchette per le colonie feline

La scelta

Deliberata una spesa di 580 euro dal Comune di Caponago

Il Comune di Caponago fa un regalo di Natale ai gatti del paese: ha infatti deliberato una spesa di 580 euro per l'acquisto di "crocchette di alta qualità"

Le crocchette per le colonie feline

Natale è per tutti, anche per i gatti delle colonie feline di Caponago. E così il Comune, per poter garantire la salute degli animali che vivono sul territorio comunale (animali curati dai volontari dell'Enpa), in particolar modo nel periodo invernale, ha dato il via libera all'acquisto di crocchette di alta qualità per un totale di 580 euro