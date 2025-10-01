Anche quest’anno il porticato d’ingresso del Municipio si illuminerà di rosa, colore simbolo della prevenzione del tumore al seno. È l’iniziativa che l’Amministrazione Comunale di Usmate Velate porterà avanti per tutto il mese di ottobre, aderendo alla Campagna Nastro Rosa AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro ) dedicata all’importanza della ricerca e della prevenzione per il tumore del seno.

Il Comune aderisce alla campagna Airc per la prevenzione del tumore al seno

Questo evento, riconosciuto in tutto il mondo e associato alla campagna internazionale ‘Breast Cancer Awareness Month’, ha visto accendersi di rosa centinaia di monumenti in moltissimi Comuni negli ultimi anni. Al colore rosa del Municipio, sarà affiancata una campagna informativa con materiale digitale pubblicato sui mezzi di comunicazione dell’ente.

Il cancro al seno è il tumore più frequente fra le donne: ogni anno in Italia si registrano oltre 55.000 diagnosi, una donna su otto si ammala nell’arco della vita.

Negli ultimi vent’anni la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali per la cura del tumore al seno, portando la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi fino all’88%.

Il sindaco Mandelli “Ho scoperto il tumore in seguito al controllo annuale”