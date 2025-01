Il Comune aiuta con i tappi la ricerca per le malattie ematologiche

La Fondazione Malattie del Sangue ha ringraziato il Comune di Usmate Velate per la raccolta di tappi di sughero per sostenere la ricerca, studi clinici e borse di studio per rendere sempre più curabili questo genere di patologie.

Il saluto

Il presidente della Fondazione dottor Roberto Cairoli ha voluto esprimere il proprio ringraziamento attraverso una lettera indirizzata all’Amministrazione comunale Mandelli per l’impegno profuso in questo progetto benefico.

«Desidero esprimere a nome mio e dei miei collaboratori il più sincero ringraziamento per il vostro contributo - ha affermato Cairoli nella sua missiva- Nel 2024 abbiamo raccolto 101.200 chili di tappi di plastica e 21.600 chili di tappi di sughero per un valore totale di 31.200 euro al netto delle spese».

In particolare le somme ricavate dai materiali riciclati permettono di finanziare una borsa di studio annuale per un biologo genetista impegnato nella ricerca riguardo alcune malattie ematologiche.

L'impegno del Comune

La Fondazione nata come associazione nel lontano 1998 appartiene è al fianco della Divisione di Ematologia dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.