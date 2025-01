Il Comune ammoderna i semafori

Il Comune di Usmate Velate ammodernai semafori obsoleti e deteriorati dal passare del tempo per facilitare l’attraversamento ai pedoni, anche ipovedenti.

La decisione

Nei prossimi giorni i semafori all’incrocio tra corso Italia e via Cavour e alla successiva intersezione tra via Roma e via Stazione, saranno sostituiti con un impianto dotato di avviso sonoro che segnalerà anche ai non vedenti quando è attivo il verde per l’attraversamento in sicurezza sulle strisce. L’operazione, programmata nel mese di ottobre, ha un costo complessivo di circa 20mila euro.