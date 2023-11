Nella seduta di mercoledì 29 novembre la Giunta Comunale di Vimercate ha assegnato un contributo di 29.736,96 euro alla Parrocchia di Santo Stefano per lavori di manutenzione alla casa parrocchiale, al Santuario B.V. del Rosario e al centro caritativo S. Stefano.

Il Comune assegna un contributo per i lavori di manutenzione della Parrocchia Santo Stefano

Il contributo è previsto dalle disposizioni della Legge Regionale 12/2005, che stabilisce norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, prevedendo che ciascun Comune accantoni, ogni anno, almeno l’8% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria su un apposito fondo destinato a tali progetti.

Il Comune raccoglie le richieste delle istituzioni e degli enti religiosi entro il 30 giugno di ogni anno dando priorità alle opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio architettonico esistente e delibera poi la ripartizione dei contributi finanziando in tutto o in parte i programmi presentati. I contributi assegnati devono essere utilizzati entro tre anni dalla loro assegnazione.

Per il 2023 è pervenuta un’unica richiesta, dalla Parrocchia di Santo Stefano per un ammontare di 35.968,38 euro, cui Palazzo Trotti assegnerà il fondo, pari a 29.736,96 euro.