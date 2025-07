L'annuncio

L'Amministrazione: "Vogliamo restituire alle società e ai cittadini strutture moderne, funzionali e sostenibili"

C'è anche il progetto di riqualificazione del centro sportivo di Seveso tra i diciannove candidati brianzoli al bando "Impianti Sportivi 2025" di Regione Lombardia. L'annuncio è dell'Amministrazione comunale.

Il Comune candida il progetto del centro sportivo al bando regionale

Il progetto di riqualificazione funzionale-architettonica con opere di efficientamento energetico del centro sportivo comunale di via Cavalla, realizzato negli anni Ottanta, è stato predisposto dall'Ufficio tecnico comunale in collaborazione con la società di progettazione Inarcstudio di Morbegno. L'importo complessivo dell'intervento è pari a 1 milione e 600mila euro.

"Una proposta progettuale ben strutturata"

Esprime grande soddisfazione per la partecipazione al bando l’assessore ai Lavori pubblici con delega specifica alle strutture sportive Roberto Crippa:

"Siamo convinti che la nostra proposta progettuale sia ben strutturata rispetto le peculiarità richieste dalla Regione Lombardia per l’accesso ai contributi. Ringrazio tutti i tecnici che hanno lavorato al progetto, dopo sei mesi dall'insediamento inizio a vedere i frutti del mio lavoro a favore della comunità sevesina".

Sulla stessa lunghezza d'onda l'assessore Marco Mastrandrea che ha la delega allo Sport:

"La presentazione del progetto di riqualificazione del centro sportivo di via Cavalla rappresenta un passo concreto e importante nella volontà politica di questa Amministrazione di proseguire con determinazione nel percorso di rinnovamento e valorizzazione degli impianti sportivi cittadini. Vogliamo restituire a Seveso strutture moderne, funzionali e sostenibili, capaci di rispondere alle esigenze attuali delle società sportive e dei cittadini, nel pieno rispetto delle normative vigenti, ma anche competitive a livello regionale. Ringrazio sinceramente il personale comunale per il lavoro di qualità svolto e per l’impegno dimostrato in ogni fase della progettazione".

La rivitalizzazione e l'implementazione della struttura

L’intervento di riqualificazione è una “rivitalizzazione ed implementazione” della struttura sportiva che occupa un'area di quasi 20mila metri quadrati. Saranno infatti ampliati gli spazi per le attività agonistiche (verrà ricavato lo spazio per un nuovo campo a otto) e sarà contenuto il fabbisogno di consumo energetico utilizzando fonti energetiche rinnovabili.

Prevista la riorganizzazione degli spazi nei due edifici che ospitano gli spogliatoi con la creazione di due nuovi spogliatoi a fronte di un ampliamento sul fronte Ovest di uno dei due corpi, la realizzazione di un'area fitness e di uno spogliatoio per il secondo arbitro. Saranno riqualificati i servizi igienici. Tra i due corpi spogliatoi è previsto un collegamento con tipologia a portico. Per quanto concerne l’efficientamento energetico, le opere che si andranno a realizzare consentiranno di raggiungere la classe energetica A4. Verranno ripensati e ridisegnati gli spazi sportivi anche per permettere lo spostamento dell'ingresso per gli spettatori degli eventi (separato da quello per atleti e arbitri) da via Cuoco a via Cavalla (con locale biglietteria).

Un campo omologabile fino alla categoria Juniores

L'attuale campo da calcio a 11 in erba sarà "girato" di 90 gradi (il nuovo sarà omologabile fino alla categoria Juniores nazionale) per ricavare lo spazio per un nuovo campo a 8 in erba sintetica. Tra i due verrà posizionata la nuova tribuna per il pubblico (per una capienza totale pari a 800 posti) completa degli spazi di servizio e un locale per il primo soccorso. Nell’area ad oggi occupata dal campo da gioco in sintetico fatiscente il progetto prevede la realizzazione di due campi da gioco: uno per il campo a 5 e un secondo polivalente, entrambi con manto in erba artificiale. Per l’impianto meccanico il progetto prevede una nuova alimentazione del tipo elettrico in sostituzione di quella a gas-metano. Il nuovo impianto di climatizzazione per il riscaldamento e per il raffrescamento del tipo ad espansione diretta sarà alimentato elettricamente.