Il Comune cerca immobili da acquistare in centro

L'Amministrazione comunale di Verano è intenzionata a realizzare dei mini alloggi per anziani e per farlo cerca immobili da acquistare nel centro storico.

L'avviso per la manifestazione di interesse

Proprietari di immobili nel centro storico, fatevi avanti. Il Comune cerca immobili da acquistare per realizzare mini alloggi per anziani.

Sfumata la possibilità di acquisire la corte dei Maggioni, l'Amministrazione cerca altre strade e lo fa, pubblicando un avviso pubblico, di manifestazione di interesse destinato a tutti i privati che hanno immobili in centro intenzionati a vendere.

L'idea dei mini alloggi per anziani

Tra gli obiettivi espressi nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2025-2026 c'è infatti il progetto dei mini alloggi per anziani, progetto che la Giunta del sindaco Samuele Consonni intende perseguire, scegliendo questa nuova direzione: per farlo infatti questa volta si rivolge direttamente ai cittadini. La volontà dell'Amministrazione è quella di acquisire aree da destinare a cittadini della terza età per creare servizi di assistenza e aiutarli nella quotidianità.

I requisiti richiesti

Gli interessati dovranno presentare la domanda con cui manifestano l'interesse alla vendita del proprio bene immobile, compilando un modulo predisposto e pubblicato sul sito del comune. Tra i requisiti richiesti c'è l'ubicazione della proprietà immobiliare in centro, non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9, deve essere sfitta, disponile ad essere oggetto di intervento di recupero o rigenerazione urbana.

Il sindaco

«Il nostro obiettivo è quello di poter proporre ai cittadini un’alternativa a quella che era la Corte Maggioni - che rispondeva a pieno a tutti i requisiti richiesti- entro la fine dell’anno - spiega il primo cittadino Samuele Consonni - abbiamo già in mente il comparto giusto e con la manifestazione di interesse, necessaria per portare avanti correttamente tutte le procedure, contiamo di presentare la proposta il prossimo mese».

Domande entro il 27 novembre

L' immobile che serve al Comune dovrà essere di circa 500 mq. I proprietari interessati dovranno inviare la manifestazione di interesse mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune.veranobrianza@pec.regione.lombardia.it in formato digitale entro il 27 novembre. Seguiranno poi una serie di valutazioni, ma non sarà un’attesa lunga: poche settimane ancora e poi si capirà meglio su quale edificio l’Amministrazione ha messo gli occhi.